Ex-Polizist tötet in Thailand viele Kinder und Erwachsene

Bangkok - Ein ehemaliger Polizist hat in einer Kindertagesstätte in Thailand ein Blutbad angerichtet. Vize-Polizeichef Torsak Sukwimol sprach am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) zunächst von mindestens 34 Toten, später stieg die Zahl auf 36. Unter den Opfern sind den Angaben zufolge 24 Kinder, einige um die zwei Jahre alt. Auf der Flucht soll der Mann mehrere Personen angefahren haben. Schließlich tötete er seine Frau, sein Kind und sich selbst. Zwölf weitere Menschen wurden verletzt.

Bundesheer bekommt mehr Budget

Wien - Das Bundesheer bekommt in den kommenden Jahren mehr Geld, aber deutlich weniger als versprochen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner (alle ÖVP) verkündeten bei einer Pressekonferenz am Donnerstag eine Steigerung des Heeresbudgets von derzeit 2,7 Mrd. auf 4,7 Mrd. Euro bis 2026. Das sind in Summe fünf Mrd. mehr, versprochen wurden allerdings bis zu sechs Mrd. jährlich.

Erster Gipfel der "Europäischen Politischen Gemeinschaft"

Prag - Als Signal gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine treffen sich am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs fast aller europäischer Staaten in Prag. Das erste Treffen der sogenannten "Europäischen Politischen Gemeinschaft" soll die 27 EU-Mitgliedstaaten und die europäischen Nicht-EU-Staaten "im Geiste der Einheit" zusammenbringen. Das neue Format geht auf eine Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zurück.

Zahlreiche Flugausfälle in Österreich wegen Eurowings-Streik

Düsseldorf/Wien - Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind am Donnerstag in einen ganztägigen Streik getreten. Der Arbeitskampf habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Eurowings geht davon aus, dass am Donnerstag etwa die Hälfte aller Flüge ausfallen wird. Durchschnittlich werden täglich bei rund 500 Flügen 50.000 bis 70.000 Passagiere befördert. Die VC hat zum Ausstand aufgerufen, da Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag scheiterten.

Selenskyj meldet weitere Geländegewinne

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine kommt bei der Rückeroberung von durch Russland besetzten Gebieten nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj weiter voran. Nachdem sich die russischen Streitkräfte von den Frontlinien im Süden und Osten zurückgezogen hätten, hätten ukrainische Truppen Nowowoskresenske, Nowohryhoriwka und Petropawliwka nordöstlich der Stadt Cherson befreit, sagte Selenskyj in der Nacht auf Donnerstag in seiner täglichen Video-Ansprache.

Tägliche Bewegungseinheit in Schulen gestartet

Wien - Mit dem Start des neuen Schuljahrs ist in zehn Regionen Österreichs auch die tägliche Bewegungseinheit angelaufen. Anstatt einer täglichen Turnstunde wird ein "Drei-Säulen-Modell" umgesetzt. Bewegung soll in alle Schulbereiche integriert werden. Auch sollen externe Trainer an die Schulen kommen und zusätzliche Einheiten für jene Schüler auf dem Programm stehen, die das spezifisch brauchen.

Kanzlersprecher und Agentur-Chef im U-Ausschuss

Wien - Der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss hat sich am Donnerstag der Inseratenvergabe im Landwirtschaftsministerium unter Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gewidmet. Geladen war ihr damaliger Pressesprecher und der nunmehrige Kanzler-Sprecher, Daniel Kosak. Er sei in die "Genesis vieler Inserate involviert" gewesen, führte er aus: "Vieles ist über meinen Schreibtisch gegangen, was die Entstehung betrifft. Die formelle Auftragsvergabe erfolgte aber immer durch die Fachabteilung."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red