Literaturpreis 2022 geht an Französin Annie Ernaux

Stockholm - Die französische Autorin Annie Ernaux erhält den Literaturnobelpreis 2022. Die 82-Jährige wurde am Donnerstag in Stockholm als die Preisträgerin "für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdungen und kollektiven Fesseln der persönlichen Erinnerung aufdeckt" gewürdigt. "Wir haben Annie Ernaux bisher noch nicht telefonisch erreicht. Aber wir sind sicher, dass sie die Nachricht bald erhalten wird", so Mads Malm, Sekretär der Schwedischen Akademie.

Ex-Polizist verübte nach Drogenprozess Blutbad in Thailand

Bangkok - In einer Kindertagesstätte in Thailand sind bei einem Amoklauf nach Polizeiangaben mehr als 30 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien mindestens 22 Kinder, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Täter ist ein ehemaliger Polizist, der auch sich selbst, seine Frau und sein Kind getötet habe. Zwölf weitere Personen seien verletzt worden.

Neues EU-Sanktionspaket gegen Russland formell beschlossen

Brüssel - Das neue Sanktionspaket gegen Russland ist nun auch formell beschlossen. "Wir setzen Russlands Kriegswirtschaft weiter zu, begrenzen Russlands Import-/Exportkapazitäten und sind auf dem besten Weg, uns aus der russischen Energieabhängigkeit zu befreien", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag. Bevor die Strafmaßnahmen in Kraft treten, muss der Rechtstext im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden. Dies war noch für den Donnerstag geplant.

Österreich und Ungarn unterstützen Grenzschutz Serbiens

Belgrad/Wien - Österreich und Ungarn haben Serbien mehr Unterstützung beim Schutz der Grenze zu Nordmazedonien zugesagt. Im Gegenzug will Serbien seine Visaregeln für Länder, aus denen derzeit besonders viele Migranten illegal in die EU einreisen, verschärfen. Bei einem Treffen von Innenminister Gerhard Karner und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) mit Kollegen aus Serbien und Ungarn in Belgrad wurde am Donnerstag die Migrationssituation auf der "Balkanroute" besprochen.

Erster Gipfel der "Europäischen Politischen Gemeinschaft"

Prag - Als Signal gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine treffen sich am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs fast aller europäischer Staaten in Prag. Das erste Treffen der sogenannten "Europäischen Politischen Gemeinschaft" soll die 27 EU-Mitgliedstaaten und die europäischen Nicht-EU-Staaten "im Geiste der Einheit" zusammenbringen. Das neue Format geht auf eine Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zurück.

Bundesheer bekommt mehr Budget

Wien - Das Bundesheer bekommt in den kommenden Jahren mehr Geld, aber deutlich weniger als versprochen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner (alle ÖVP) verkündeten bei einer Pressekonferenz am Donnerstag eine Steigerung des Heeresbudgets von derzeit 2,7 Mrd. auf 4,7 Mrd. Euro bis 2026. Das sind in Summe fünf Mrd. mehr, versprochen wurden allerdings bis zu sechs Mrd. jährlich.

Zahlreiche Flugausfälle in Österreich wegen Eurowings-Streik

Düsseldorf/Wien - Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind am Donnerstag in einen ganztägigen Streik getreten. Der Arbeitskampf habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Eurowings geht davon aus, dass am Donnerstag etwa die Hälfte aller Flüge ausfallen wird. Durchschnittlich werden täglich bei rund 500 Flügen 50.000 bis 70.000 Passagiere befördert. Die VC hat zum Ausstand aufgerufen, da Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag scheiterten.

Tägliche Bewegungseinheit in Schulen gestartet

Wien - Mit dem Start des neuen Schuljahrs ist in zehn Regionen Österreichs auch die tägliche Bewegungseinheit angelaufen. Anstatt einer täglichen Turnstunde wird ein "Drei-Säulen-Modell" umgesetzt. Bewegung soll in alle Schulbereiche integriert werden. Auch sollen externe Trainer an die Schulen kommen und zusätzliche Einheiten für jene Schüler auf dem Programm stehen, die das spezifisch brauchen.

