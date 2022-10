Erster Gipfel der "Europäischen Politischen Gemeinschaft"

Prag - Als Signal gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sind am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs fast aller europäischen Staaten in Prag zusammengetroffen. Das erste Treffen der sogenannten "Europäischen Politischen Gemeinschaft" soll die 27 EU-Mitgliedstaaten und die europäischen Nicht-EU-Staaten "im Geiste der Einheit" zusammenbringen. "Wir wissen, dass die Ukraine gewinnen wird, weil die Wahrheit auf ihrer Seite ist", sagte der tschechische Premier Petr Fiala.

EU-Gipfel diskutiert Gaspreisdeckel und hohe Energiepreise

Prag - Die 27 EU-Staats- und Regierungschef, darunter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), beschäftigen sich am Freitag in Prag bei einem informellen Gipfel mit einem Gaspreisdeckel als Maßnahme gegen die hohen Energiepreise. Strittig ist weiterhin, wo der Preis geregelt werden soll. 15 EU-Staaten hatten zuletzt gefordert, den Gaspreis sowohl am europäischen Großhandel zu deckeln als auch den Preis für Importe. Vor allem Österreich stemmt sich aus Angst um die Versorgungssicherheit dagegen.

Friedensnobelpreisträger 2022 wird bekanntgegeben

Oslo - Während des Ukraine-Kriegs und zahlreicher weiterer Krisen auf der Welt wird am Freitag in Oslo bekanntgegeben, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält. Das norwegische Nobelkomitee wird um 11.00 Uhr das Geheimnis lüften, wen es diesmal mit dem wichtigsten Friedenspreis der Erde ehren wird. Insgesamt 343 Kandidatinnen und Kandidaten - darunter 251 Persönlichkeiten und 92 Organisationen - sind in diesem Jahr für die Auszeichnung nominiert worden.

Bundespräsidenten-Wahlkampf geht ins Finale

Wien - Der Wahlkampf zur Bundespräsidentschaftswahl am Sonntag geht zu Ende. Fast alle Kandidaten - darunter Amtsinhaber Van der Bellen - begehen am Freitag bzw. Samstag ihre Wahlkampf-Abschlüsse. Den Auftakt macht Ex-FPÖ/BZÖ-Politiker und Blogger Gerald Grosz am Freitagvormittag mit einer Pressekonferenz am Ballhausplatz in Wien. Bundespräsident Van der Bellen schließt seine Kampagne dann um 16.00 Uhr im Marx Palast in Wien-Landstraße vor geladenen Gästen ab.

IAEA: Gefahr von Atomunfall in Saporischschja nicht gebannt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Gefahr eines Unfalls an dem von Russland eingenommenen ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist Experten zufolge nicht gebannt. "Wir sagen immer wieder, was getan werden muss, nämlich, einen Atomunfall verhindern, der immer noch eine sehr, sehr klare Möglichkeit ist", sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, am Donnerstag in Kiew. Die Anlage ist wegen der Kämpfe in der Region abgeschaltet.

Neues EU-Sanktionspaket gegen Russland in Kraft

Brüssel - Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind in Kraft. Der entsprechende Rechtstext wurde am Donnerstag im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. "Wir setzen Russlands Kriegswirtschaft weiter zu, begrenzen Russlands Import-/Exportkapazitäten und sind auf dem besten Weg, uns aus der russischen Energieabhängigkeit zu befreien", hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zuvor beim formellen Beschluss des Sanktionspakets erklärt. Kritik kam aus Moskau.

Sechs Angeklagte nach tödlicher Massenpanik in Indien

Jakarta - Nach der Massenpanik in einem indonesischen Fußballstadion mit 131 Toten sind sechs Menschen von der Justiz der fahrlässigen Tötung beschuldigt worden. Es handle sich um drei Polizeibeamte und drei für die Sicherheit des Spiels Verantwortliche, darunter den Leiter des Organisationskomitees des Klubs Arema FC, wie der indonesische Polizeichef Sigit Prabowo am Donnerstag mitteilte.

Kanzlersprecher und Agentur-Chef im U-Ausschuss

Wien - Der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss hat sich am Donnerstag der Inseratenvergabe im Landwirtschaftsministerium unter Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gewidmet. Geladen war ihr damaliger Pressesprecher und der nunmehrige Kanzler-Sprecher, Daniel Kosak. Er sei in die "Genesis vieler Inserate involviert" gewesen, führte er aus: "Vieles ist über meinen Schreibtisch gegangen, was die Entstehung betrifft. Die formelle Auftragsvergabe erfolgte aber immer durch die Fachabteilung."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red