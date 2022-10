Wifo/IHS prognostizieren Stagnation in Österreich für 2023

Wien - Nach der Erholung der österreichischen Volkswirtschaft im Vorjahr sowie im ersten Halbjahr 2022 sehen das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS) Österreich in einer Abschwungphase. Für das laufende Jahr erwarten die Experten zwar noch ein BIP-Plus von 4,8 Prozent, das IHS geht von einem Wachstum um 4,7 Prozent aus, aber kommendes Jahr kühlt es deutlich ab. Das Wifo geht von 0,2 Prozent Wirtschaftswachstum aus, das IHS von 0,3 Prozent.

Bundespräsidenten-Wahlkampf geht ins Finale

Wien - Der Wahlkampf zur Bundespräsidentschaftswahl am Sonntag geht zu Ende. Fast alle Kandidaten - darunter Amtsinhaber Van der Bellen - begehen am Freitag bzw. Samstag ihre Wahlkampf-Abschlüsse. Den Auftakt macht Ex-FPÖ/BZÖ-Politiker und Blogger Gerald Grosz am Freitagvormittag mit einer Pressekonferenz am Ballhausplatz in Wien. Bundespräsident Van der Bellen schließt seine Kampagne dann um 16.00 Uhr im Marx Palast in Wien-Landstraße vor geladenen Gästen ab.

Raffinerie Schwechat wieder im Vollbetrieb

Wien - Die seit einem Unfall im Juni monatelang stillgestandene OMV-Raffinerie Schwechat läuft nun wieder im Vollbetrieb. Das teilte die OMV am Freitag mit. Das alternative Versorgungssystem, das während der Reparatur die eingeschränkte Produktion der Raffinerie Schwechat ersetzt hat, soll als zusätzliche Bezugsquelle so lang wie nötig aufrechterhalten werden.

EU-Gipfel diskutiert Gaspreisdeckel und hohe Energiepreise

Prag - Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), sind am Freitag in Prag zu einem informellen Gipfel zusammengekommen, um Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise zu diskutieren. Strittig ist weiterhin, wo der Preis geregelt werden soll. 15 EU-Staaten hatten zuletzt gefordert, den Gaspreis sowohl am europäischen Großhandel zu deckeln als auch den Preis für Importe. Vor allem Österreich ist aus Angst um die Versorgungssicherheit skeptisch.

AK fordert Maßnahmen zur Schließung der Steuerlücke

Wien - Dem Sozialstaat Österreich entgehen jährlich zwischen 12 und 15 Mrd. Euro durch Steuerhinterziehung und unerwünschte Steuergestaltungen. Das sind 6,5 bis 8,5 Prozent aller Steuern und Abgaben im Jahr 2021. Offizielle Zahlen werden dazu keine erhoben, wissenschaftliche Studien geben aber ein ungefähres Bild der Lage. Die AK fordert genau jene öffentlichen Erhebungen, mehr Personal in der Finanzverwaltung sowie ein Maßnahmenpaket gegen Steuerbetrug.

Mindestens 19 Tote nach Lawinenunglück im Himalaya

Neu-Delhi - Bei dem Lawinenunglück im Himalaya am Dienstag sind mindestens 19 Bergsteiger gestorben. Zehn weitere würden noch vermisst, sagte ein Mitarbeiter des indischen Katastrophenschutzes am Freitag. Die Bergungsarbeiten auf dem Draupadi Ka Danda II dauerten noch an und wurden von schlechtem Wetter behindert. Die Lawine hatte das Bergsteiger-Team auf einer Höhe von mehr als 5.000 Metern getroffen, als es beim Abstieg war.

