Nobelpreis an Menschenrechtler aus Minsk, Moskau, Kiew

Oslo/Moskau/Minsk - Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an Menschenrechtler aus Russland, Belarus und der Ukraine. Der inhaftierte belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bjaljazki, sowie die Organisationen Memorial aus Russland und Zentrum für Bürgerliche Freiheiten (CCL) aus der Ukraine werden für ihr Engagement für Bürgerrechte ausgezeichnet, gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

WIFO/IHS: 2023 geht sich nur ein kleines Konjunkturplus aus

Wien - Nach der Erholung der heimischen Volkswirtschaft im Vorjahr sowie im ersten Halbjahr 2022 sehen die Konjunkturexperten vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) und vom Institut für Höhere Studien (IHS) eine Abschwungphase. 2023 wird sich daher nur noch ein geringes Konjunkturplus ausgehen. Für das laufende Jahr erwarten die Experten vom WIFO noch ein BIP-Plus von 4,8 Prozent, das IHS geht von einem Wirtschaftswachstum um 4,7 Prozent aus.

Österreich klagt EU wegen grünem Label für Atomkraft

Brüssel/Wien/Luxemburg - Österreich klagt wegen der umstrittenen Einstufung von Gas und Atomkraft als klimafreundliche Investitionen. Wie von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) angekündigt, wurde am Freitag kurz vor Ablauf der Frist am Montag beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Klage gegen die Taxonomie-Verordnung eingereicht. Das berichtete die Tageszeitung "Kurier" am Freitag in seiner Online-Ausgabe. Luxemburg will sich der Klage anschließen.

Strategische Ölreserve wird wieder befüllt

Wien - Nachdem die Reparaturen an der OMV-Raffinerie Schwechat nun abgeschlossen sind und die Raffinerie ihren Vollbetrieb wieder aufgenommen hat, wird die staatliche Ölreserve jetzt wieder sukzessive befüllt. Bis spätestens 31. März 2023 soll die Reserve wieder wie gesetzlich vorgesehen für 90 Tage reichen, teilte das Energieministerium am Freitag mit.

Mindestens 26 Tote nach Lawinenunglück im Himalaya

Neu-Delhi - Bei einem Lawinenunglück im Himalaya sind am Dienstag mindestens 26 Bergsteiger gestorben. Drei weitere würden noch vermisst, sagte ein Mitarbeiter des indischen Katastrophenschutzes am Freitag. Die Bergungsarbeiten auf dem Draupadi Ka Danda II dauerten noch an und wurden von schlechtem Wetter behindert. Die Lawine hatte das Bergsteiger-Team auf einer Höhe von mehr als 5.000 Metern getroffen, als es beim Abstieg war.

Zwei Schuldsprüche nach Home Invasion im Bezirk Gänserndorf

Korneuburg - Der Prozess um eine Home Invasion in Strasshof a. d. Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) im Jänner hat am Freitag in Korneuburg mit zwei Schuldsprüchen geendet. Gerichtsangaben zufolge setzte es für einen 43-Jährigen zehn Jahre Haft, ein Komplize (28) erhielt sechs Jahre. Die Urteile sind teilweise rechtskräftig. Bei dem Überfall war ein betagtes Ehepaar misshandelt, gefesselt und schwer verletzt worden. Die Täter hatten rund 800.000 Euro erbeutet und waren geflüchtet.

Kiew sagt sich ergebenden russischen Soldaten Schutz zu

Saporischschja/Cherson/Moskau - Die Ukraine hat die im Land kämpfenden russischen Soldaten zum Aufgeben aufgerufen und ihnen im Gegenzug Schutz zugesichert. Die Ukraine garantiere "Leben, Sicherheit und Gerechtigkeit für alle, die sofort den Kampf verweigern", sagte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow in einem am Freitag veröffentlichten Video in russischer Sprache. "Ihr könnt immer noch Russland vor einer Tragödie und die russische Armee vor Demütigung bewahren."

Wiener Börse nach US-Arbeitsmarktbericht im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag im Minus präsentiert. Der Leitindex ATX lag am frühen Nachmittag noch im Plus, rutschte aber nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts ins Minus und verlor 0,43 Prozent auf 2.774,14 Punkte. Die unerwartet guten Arbeitsmarktdaten lassen laut Experten weitere kräftige Zinserhöhungen in den USA erwarten. Bankaktien notierten uneinheitlich. Erste Group (plus 1,3 Prozent) konnten zulegen, BAWAG gaben hingegen 0,6 Prozent nach.

