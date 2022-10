Nobelpreis an Menschenrechtler aus Minsk, Moskau, Kiew

Oslo/Moskau/Minsk - Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an Menschenrechtler aus Russland, Belarus und der Ukraine. Der inhaftierte belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bjaljazki, sowie die Organisationen Memorial aus Russland und Zentrum für Bürgerliche Freiheiten (CCL) aus der Ukraine werden für ihr Engagement für Bürgerrechte ausgezeichnet, gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

WIFO/IHS: 2023 geht sich nur ein kleines Konjunkturplus aus

Wien - Nach der Erholung der heimischen Volkswirtschaft im Vorjahr sowie im ersten Halbjahr 2022 sehen die Konjunkturexperten vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) und vom Institut für Höhere Studien (IHS) eine Abschwungphase. 2023 wird sich daher nur noch ein geringes Konjunkturplus ausgehen. Für das laufende Jahr erwarten die Experten vom WIFO noch ein BIP-Plus von 4,8 Prozent, das IHS geht von einem Wirtschaftswachstum um 4,7 Prozent aus.

Gerichtsmedizin schließt Polizeigewalt gegen Mahsa Amini aus

Teheran - Das staatliche Institut für Gerichtsmedizin hat im Zusammenhang mit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Polizeigewalt ausgeschlossen. In dem am Freitag veröffentlichten Bericht zu Aminis Tod wird nach Angaben des Nachrichtenportals Misan erklärt, dass die iranische Kurdin schon seit ihrer Kindheit an einer Schilddrüsenkrankheit gelitten habe. Die Untersuchungen sollen ergeben haben, dass es wegen der Vorerkrankung nach ihrer Verhaftung zu einem Herzversagen gekommen sei.

Österreich klagt EU wegen grünem Label für Atomkraft

Brüssel/Wien/Luxemburg - Österreich klagt wegen der umstrittenen Einstufung von Gas und Atomkraft als klimafreundliche Investitionen. Wie von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) angekündigt, wurde am Freitag kurz vor Ablauf der Frist am Montag beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Klage gegen die Taxonomie-Verordnung eingereicht. Das berichtete die Tageszeitung "Kurier" am Freitag in seiner Online-Ausgabe. Gewessler bestätigte die Klage.

Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern steigt weiter

Wien - Die Corona-Herbstwelle baut sich immer weiter auf, allein in der vergangenen Woche gab es österreichweit - bei deutlich geringeren Testzahlen als im vergangenen Oktober - knapp 95.000 weitere Infizierte. 15.099 Neuinfektionen wurden laut AGES in den vergangenen 24 Stunden registriert. In den Spitälern kamen 78 positive Patientinnen und Patienten hinzu, außerdem meldeten die Behörden 15 weitere Todesfälle. Nunmehr gab es österreichweit 139.282 laborbestätigt aktiv Infizierte.

Tiroler Alpinist von Lawine in Pakistan getötet

Islamabad/Reutte - Ein 28 Jahre alter Alpinist aus dem Tiroler Außerfern ist bei einem Lawinenunglück im Karakorum-Gebirge in Pakistan ums Leben gekommen. Das Außenministerium in Wien bestätigte am Freitag der APA pakistanische Medienberichte. Eine um drei Jahre jüngere, ebenfalls aus dem Bezirk Reutte stammende Frau konnte lebend geborgen werden. Die 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen, befindet sich jüngsten Berichten zufolge aber außer Lebensgefahr.

Zwei Schuldsprüche nach Home Invasion im Bezirk Gänserndorf

Korneuburg - Der Prozess um eine Home Invasion in Strasshof a. d. Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) im Jänner hat am Freitag in Korneuburg mit zwei Schuldsprüchen geendet. Gerichtsangaben zufolge setzte es für einen 43-Jährigen zehn Jahre Haft, ein Komplize (28) erhielt sechs Jahre. Die Urteile sind teilweise rechtskräftig. Bei dem Überfall war ein betagtes Ehepaar misshandelt, gefesselt und schwer verletzt worden. Die Täter hatten rund 800.000 Euro erbeutet und waren geflüchtet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red