Van der Bellen beendet Wahlkampf mit Promi-Support

Wien - Unterstützt von Politprominenz der Grünen, aber auch von SPÖ, ÖVP und NEOS, hat Alexander Van der Bellen am Freitagnachmittag in Wien seinen Wahlkampfabschluss für die Bundespräsidentenwahl begangen. Im randvollen Marx-Palast rief der Amtsinhaber alle Unterstützer dazu auf, auch wirklich wählen zu gehen, denn; "Des is ka g'mahte Wies'n." Ziel sei es, am Sonntag mehr Stimmen bekommen als alle anderen Kandidaten zusammen. "Das ist nicht nix", so Van der Bellen.

Rosenkranz feierte überschaubaren Wahlkampf-Abschluss

Wien - Für freiheitliche Verhältnisse schon fast im intimen Rahmen hat der blaue Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz seinen Wahlkampf abgeschlossen. Zwar hatte sich die Partei ein weiteres Mal den Viktor-Adler-Markt im Arbeiterviertel Wien-Favoriten als Schauplatz auserkoren. Eingefunden hatten sich Freitagnachnachmittag aber lediglich ein paar Hundert Fans. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch, teilte Rosenkranz doch gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen aus.

Abschließende Auftritte der Kandidaten Wlazny und Grosz

Wien - Der Präsidentschaftswahlkampf neigt sich dem Ende zu. Die meisten Kandidaten brachten am Freitag ihre Abschlussveranstaltungen über die Bühne. Bierpartei-Chef Dominik Wlazny motivierte seine Anhänger Freitagnachmittag am Stephansplatz mit einer kurzen, launigen Rede und lauter Rock-Musik. Gerald Grosz war ebenfalls in der Innenstadt unterwegs, allerdings schon am Vormittag am Platz vor der Präsidentschaftskanzlei.

Korruptions-Untersuchungsausschuss endet im Dezember

Wien - Der ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss findet bald ein Ende: "Wir NEOS werden eine weitere Verlängerung nicht unterstützen", kündigte die pinke Fraktionsführerin Stephanie Krisper gegenüber der "Kleinen Zeitung" (Samstag-Ausgabe) an. Ohne die NEOS, die Teil jener Fraktionen waren, die den Ausschuss eingesetzt haben, ist eine Verlängerung nicht möglich. Die letzten Befragungen von Auskunftspersonen werden also am 7. Dezember stattfinden.

Abholzung im Amazonasgebiet droht auf Rekordwert zu steigen

Brasilia - Im brasilianischen Amazonasgebiet sind allein im September rund 1.455 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt worden. Dies geht aus vorläufigen Zahlen des Nationalen Instituts für Weltraumforschung (Inpe) vom Freitag hervor. Der Wert bedeutet dem brasilianischen Nachrichtenportal "G1" zufolge eine Steigerung um fast 50 Prozent im Vergleich zum September des vergangenen Jahres, es sei der höchste Wert für einen September seit 2015.

Nobelpreis an Menschenrechtler aus Minsk, Moskau, Kiew

Oslo/Moskau/Minsk - Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an Menschenrechtler aus Russland, Belarus und der Ukraine. Der inhaftierte belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bjaljazki, sowie die Organisationen Memorial aus Russland und Zentrum für Bürgerliche Freiheiten (CCL) aus der Ukraine werden für ihr Engagement für Bürgerrechte ausgezeichnet, gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

Gerichtsmedizin schließt Polizeigewalt gegen Mahsa Amini aus

Teheran - Das staatliche Institut für Gerichtsmedizin hat im Zusammenhang mit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Polizeigewalt ausgeschlossen. In dem am Freitag veröffentlichten Bericht zu Aminis Tod wird nach Angaben des Nachrichtenportals Misan erklärt, dass die iranische Kurdin schon seit ihrer Kindheit an einer Schilddrüsenkrankheit gelitten habe. Die Untersuchungen sollen ergeben haben, dass es wegen der Vorerkrankung nach ihrer Verhaftung zu einem Herzversagen gekommen sei.

Gecko rät zu FFP2-Masken und Corona-Schutzimpfung

Wien - Vor dem Hintergrund der zunehmenden Corona-Infektionsdynamik (steigende Infektionszahlen und höhere Hospitalisierungsrate) in Österreich empfiehlt die Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (Gecko), wieder vermehrt FFP2-Masken zu tragen - insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Innenräumen. Außerdem rät die Taskforce, das Corona-Testangebot in Anspruch zu nehmen, wie aus einer Medien-Information vom Freitag hervorgeht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red