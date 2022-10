Van der Bellen beendet Wahlkampf mit Promi-Support

Wien - Unterstützt von Politprominenz der Grünen, aber auch von SPÖ, ÖVP und NEOS, hat Alexander Van der Bellen am Freitagnachmittag in Wien seinen Wahlkampfabschluss für die Bundespräsidentenwahl begangen. Im randvollen Marx-Palast rief der Amtsinhaber alle Unterstützer dazu auf, auch wirklich wählen zu gehen, denn; "Des is ka g'mahte Wies'n." Ziel sei es, am Sonntag mehr Stimmen bekommen als alle anderen Kandidaten zusammen. "Das ist nicht nix", so Van der Bellen.

Rosenkranz feierte überschaubaren Wahlkampf-Abschluss

Wien - Für freiheitliche Verhältnisse schon fast im intimen Rahmen hat der blaue Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz seinen Wahlkampf abgeschlossen. Zwar hatte sich die Partei ein weiteres Mal den Viktor-Adler-Markt im Arbeiterviertel Wien-Favoriten als Schauplatz auserkoren. Eingefunden hatten sich Freitagnachnachmittag aber lediglich ein paar Hundert Fans. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch, teilte Rosenkranz doch gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen aus.

Nobelpreis an Menschenrechtler aus Minsk, Moskau, Kiew

Oslo/Moskau/Minsk - Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an Menschenrechtler aus Russland, Belarus und der Ukraine. Der inhaftierte belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bjaljazki, sowie die Organisationen Memorial aus Russland und Zentrum für Bürgerliche Freiheiten (CCL) aus der Ukraine werden für ihr Engagement für Bürgerrechte ausgezeichnet, gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

IWF-Direktorium billigt 1,3 Mrd. Dollar an Ukraine-Nothilfen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Direktorium des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat einen milliardenschweren Notfallkredit für die Ukraine gebilligt. Das Direktorium habe der Bitte der Ukraine um zusätzliche 1,3 Milliarden Dollar entsprochen, teilt der Fonds mit. Damit solle unter anderem die Wirtschaft des Landes aufrechterhalten werden. Die Ukraine hat bereits 1,4 Milliarden Dollar nach dem Einmarsch der Russen erhalten.

Neues Massengrab in ukrainischer Stadt Lyman entdeckt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der kürzlich von Kiew zurückeroberten Stadt Lyman im ostukrainischen Gebiet Donezk sind nach Angaben des dortigen Militärgouverneurs rund 200 Gräber und ein Massengrab gefunden worden. Das erklärte Pawlo Kyrylenko am Freitagabend über seinen Telegram-Kanal. Dazu veröffentlichte er Fotos, die viele kleine Holzkreuze und Einsatzkräfte in weißen Schutzanzügen zeigten. Mit den Exhumierungen sei bereits begonnen worden, schrieb Kyrylenko.

Gecko rät zu FFP2-Masken und Corona-Schutzimpfung

Wien - Vor dem Hintergrund der zunehmenden Corona-Infektionsdynamik (steigende Infektionszahlen und höhere Hospitalisierungsrate) in Österreich empfiehlt die Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (Gecko), wieder vermehrt FFP2-Masken zu tragen - insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Innenräumen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will laut "Presse" in den nächsten Tagen über eine Rückkehr der FFP2-Maskenpflicht entscheiden.

Iranische Botschafterin in Dänemark mit Messer bedroht

Kopenhagen - Ein Angreifer ist auf das Gelände der iranischen Vertretung in Kopenhagen eingedrungen und hat die Botschafterin Afsaneh Nadipur mit einem Messer bedroht. Er habe zudem mehrere Autos der iranischen Mission demoliert und sei dann von einem Beamten der Vertretung überwältigt worden, erklärte das Außenministerium in Teheran. Der Botschafterin gehe es den Umständen entsprechend gut.

Eurovision Song Contest findet 2023 in Liverpool statt

Liverpool/Wien - Der Eurovision Song Contest wird im kommenden Jahr im englischen Liverpool stattfinden. Das teilte der Schauspieler und TV-Moderator Graham Norton im Namen der BBC am Freitagabend in der "BBC One Show" mit. Als Datum wurde der 13. Mai festgelegt. Zuvor war auch noch die schottische Stadt Glasgow in der engeren Auswahl gewesen. Großbritannien springt 2023 als Gastgeberland des ESC für die Ukraine ein, die beim Wettbewerb in Turin mit dem Kalush Orchestra gewonnen hat.

