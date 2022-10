Putin setzt wegen Feuers auf Krim-Brücke Kommission ein

Kertsch - Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach Kreml-Angaben über den schweren Brand auf der Brücke zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim informiert worden. Er habe angewiesen, eine Kommission zur Untersuchung der Ursachen des Feuers einzusetzen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Samstag der Agentur Interfax zufolge. Auf dem Bahnteil der Krim-Brückenanlage, die auch eine Autobahn hat, waren nach ersten Angaben Treibstoffwaggons eines Güterzuges in Brand geraten.

IWF-Direktorium billigt 1,3 Mrd. Dollar an Ukraine-Nothilfen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Direktorium des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat einen milliardenschweren Notfallkredit für die Ukraine gebilligt. Das Direktorium habe der Bitte der Ukraine um zusätzliche 1,3 Milliarden Dollar entsprochen, teilt der Fonds mit. Damit solle unter anderem die Wirtschaft des Landes aufrechterhalten werden. Die Ukraine hat bereits 1,4 Milliarden Dollar nach dem Einmarsch der Russen erhalten.

Fitch senkt Rating-Ausblick für Österreich

Berlin - Fitch hat den Rating-Ausblick für Österreich auf negativ von zuvor stabil gesenkt. Damit drohen dem Land eine Herabstufung in näherer Zukunft und in der Folge auch teurere Kredite. Die Einstufung der Kreditwürdigkeit der langfristigen Fremdwährungsanleihen bleibe zunächst bei "AA+" und damit im Investment Grade, teilten die Bonitätswächter am Freitag mit.

Pkw in Steiermark von Zug erfasst - Lenker tot

Riegersburg - Beim Überqueren einer in der Nähe des Bahnhofes in Lödersdorf durch einen Lichtschranken geregelte Eisenbahnkreuzung ist der Pkw eines 45-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark am Freitagnachmittag von einem Zug erfasst worden, der Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen. Er dürfte das rote Signallicht übersehen haben. Der Zugführer blieb unverletzt.

Drei Tote nach Explosion an Tankstelle in Irland

Dublin - Bei einer Explosion an einer Tankstelle in der irischen Grafschaft Donegal sind drei Menschen ums Leben gekommen. Medienberichten vom Freitagabend zufolge wurden weitere Menschen wegen Verletzungen behandelt. Auch der Sachschaden scheint erheblich zu sein: Auf Fotos sind durch Trümmer stark beschädigte Autos zu sehen, bei einem Gebäude hinter der zerstörten Tankstelle ist die Front weggerissen.

Eurovision Song Contest findet 2023 in Liverpool statt

Liverpool/Wien - Der Eurovision Song Contest wird im kommenden Jahr im englischen Liverpool stattfinden. Das teilte der Schauspieler und TV-Moderator Graham Norton im Namen der BBC am Freitagabend in der "BBC One Show" mit. Als Datum wurde der 13. Mai festgelegt. Zuvor war auch noch die schottische Stadt Glasgow in der engeren Auswahl gewesen. Großbritannien springt 2023 als Gastgeberland des ESC für die Ukraine ein, die beim Wettbewerb in Turin mit dem Kalush Orchestra gewonnen hat.

