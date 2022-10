Teile von Kertsch-Brücke nach Explosion eingestürzt

Kertsch - Die für Russland strategisch wichtige Auto- und Eisenbahnbrücke zwischen der Halbinsel Krim und dem russischen Festland ist nach Angaben aus Moskau nach einer Explosion teilweise eingestürzt. Die Detonation habe sich Samstagfrüh in einem Lkw ereignet, teilte das Russische Nationale Anti-Terror-Komitee mit. Sieben Treibstoff-Anhänger eines Zuges hätten dadurch Feuer gefangen. Zwei Bereiche der Autofahrbahn auf der 19 Kilometer langen Kertsch-Brücke seien zum Teil eingestürzt.

IWF-Direktorium billigt 1,3 Mrd. Dollar an Ukraine-Nothilfen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Direktorium des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat einen milliardenschweren Notfallkredit für die Ukraine gebilligt. Das Direktorium habe der Bitte der Ukraine um zusätzliche 1,3 Milliarden Dollar entsprochen, teilt der Fonds mit. Damit solle unter anderem die Wirtschaft des Landes aufrechterhalten werden. Die Ukraine hat bereits 1,4 Milliarden Dollar nach dem Einmarsch der Russen erhalten.

SPÖ und FPÖ über U-Ausschuss-Ende erstaunt

Wien - Dass die NEOS gegen eine Verlängerung des ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschusses sind, sorgt bei den anderen Oppositionsparteien offensichtlich für Verwunderung. Er habe den Eindruck, dass sich die NEOS "der ÖVP andienen", meinte FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker am Samstag zur APA. SPÖ-Fraktionschef Kai Jan Krainer bedauerte, dass die NEOS "den gemeinsamen Weg der Aufklärung verlassen".

Fitch senkt Rating-Ausblick für Österreich

Berlin - Fitch hat den Rating-Ausblick für Österreich auf negativ von zuvor stabil gesenkt. Damit drohen dem Land eine Herabstufung in näherer Zukunft und in der Folge auch teurere Kredite. Die Einstufung der Kreditwürdigkeit der langfristigen Fremdwährungsanleihen bleibe zunächst bei "AA+" und damit im Investment Grade, teilten die Bonitätswächter am Freitag mit.

Sieben Tote nach Explosion an Tankstelle in Irland

Dublin - Die Zahl der Toten infolge einer Explosion an einer Tankstelle in der irischen Grafschaft Donegal ist auf sieben gestiegen. Das berichtete die irische Rundfunkanstalt RT� am Samstag unter Berufung auf die Polizei. Am Freitag war zunächst von drei Toten die Rede gewesen. Acht Menschen sollen zudem mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden sein. Berichten zufolge wurden weitere Menschen vermisst, mit Überlebenden werde aber nicht mehr gerechnet.

Kurz steigt bei Pflege-Start-Up ein

Wien - Ziemlich genau ein Jahr nach seinem Rückzug als Kanzler hat Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag erneut Einblick in sein privatwirtschaftliches Tun gegeben: Mit seiner Investment-Gesellschaft "AS2K", die er gemeinsam mit Investor Alexander Schütz betreibt, steigt Kurz bei der Pflegeplattform "HeldYn" ein. Nach dem Engagement beim steirischen Start-Up "SkinScreener" ist dies eine weitere Beteiligung des früheren ÖVP-Chefs im Gesundheits- und Pflegebereich.

20-jähriger Bahnsurfer in Wien schwer verletzt

Wien - Ein 20 Jahre alter Mann soll in der Nacht auf Samstag, gegen 1.25 Uhr, in der Station Wien-Praterstern auf das Dach eines Zuges geklettert und mitgefahren sein. In der Station Traisengasse sei der Mann dann offenbar mit der Oberleitung in Berührung gekommen und vom Zug auf die Gleise gefallen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Passanten hätten dem Schwerverletzten von den Gleisen auf den Bahnsteig geholfen und die Einsatzkräfte alarmiert.

Pkw in Steiermark von Zug erfasst - Lenker tot

Riegersburg - Beim Überqueren einer in der Nähe des Bahnhofes in Lödersdorf durch einen Lichtschranken geregelte Eisenbahnkreuzung ist der Pkw eines 45-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark am Freitagnachmittag von einem Zug erfasst worden, der Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen. Er dürfte das rote Signallicht übersehen haben. Der Zugführer blieb unverletzt.

