Teile von Krim-Brücke nach Explosion eingestürzt, drei Tote

Kertsch - Bei der Explosion auf der Brücke zwischen Russland und der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach russischen Angaben mindestens drei Menschen gestorben. Das nationale Ermittlungskomitee teilte am Samstag mit, dass die Leichen aus dem Wasser gezogen worden seien. Es handle sich um vorläufige Angaben, hieß es. Die Menschen sollen in Fahrzeugen gesessen haben, als am Morgen auf der Autostrecke der Krim-Brücke ein vom Festland kommender Lkw explodiert sei.

SPÖ und FPÖ über U-Ausschuss-Ende erstaunt

Wien - Dass die NEOS gegen eine Verlängerung des ÖVP-Korruptions-U-Ausschusses sind, sorgt bei den anderen Fraktionen für Verwunderung. Er habe den Eindruck, dass sich die NEOS "der ÖVP andienen", meinte FPÖ-Mandatar Christian Hafenecker am Samstag zur APA. Kai Jan Krainer von der SPÖ bedauerte, dass die NEOS "den gemeinsamen Weg der Aufklärung verlassen". Auch die Grünen sind nicht begeistert und würden gern noch den "Kuschelkurs mit Putin von Kurz & Co." untersuchen.

Sabotage führte zu massiver Bahnstörung in Deutschland

Berlin - Ein Chaos im Zugverkehr mit großflächigen Ausfällen in Norddeutschland geht nach Aussage der Deutschen Bahn auf Sabotage zurück. "Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen", sagte eine Sprecherin am Samstag. Die Sicherheitsbehörden hätten Ermittlungen aufgenommen. Die Auswirkungen auf den österreichischen Bahnverkehr hielten sich in Grenzen.

Neun Tote nach Explosion an Tankstelle in Irland

Dublin - Die Zahl der Toten infolge einer Explosion an einer Tankstelle in der irischen Grafschaft Donegal ist auf neun gestiegen. Das berichtete die irische Rundfunkanstalt RT� am Samstag unter Berufung auf die Polizei. Am Freitag war zunächst von drei und später von sieben Toten die Rede gewesen. Acht Menschen sollen zudem mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden sein. Berichten zufolge wurden weitere Menschen vermisst, mit Überlebenden werde aber nicht mehr gerechnet.

Amazonas-Abholzung stieg gegenüber Vorjahr um 50 Prozent

Rio de Janeiro - Mit einem Waldverlust von 1.455 Quadratkilometern in Brasiliens Amazonas-Region stellt der gerade abgelaufene September einen Rekord auf: Seitdem das staatliche Klimainstitut Inpe die Messreihe mit dem Deter-Satelliten 2015 aufnahm, wurde kein so hoher Wert gemessen, wie die Kathpress mit Verweis auf brasilianische Medien und Angaben der Katholischen Nachrichten-Agentur KNA am Samstag berichtete. Der Waldverlust liegt 47,7 Prozent über dem September des vergangenen Jahres.

Neue Proteste und Gewalt im Iran

Teheran - Auch gut drei Wochen nach dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini reißen die Proteste im Iran nicht ab. Nach einem Aufruf zu Massendemonstrationen für Samstag habe es in vier Städten Demonstrationen und Streiks gegeben, teilte die in Norwegen ansässige iranische Menschenrechtsgruppe Hengaw mit. In den kurdischen Städten Saqez und Sanandaj hätten Sicherheitskräfte auf Demonstranten geschossen und Tränengas eingesetzt.

