Österreich startet in die Präsidentschaftswahl

Wien - Am Sonntag sind die Österreicher zur Wahl des neuen Staatsoberhauptes aufgerufen. Die entscheidende Frage ist, ob Amtsinhaber Van der Bellen bereits im ersten Wahlgang seine Wiederwahl sichern kann oder vier Wochen später in eine Stichwahl muss. Notwendig für einen Sieg sind 50 Prozent und eine Stimme. Mit sechs Herausforderern ist der Stimmzettel lang wie nie zuvor. Das Ergebnis (ohne Briefwahl) ist ab ca. 20 Uhr zu erwarten, erste Hochrechnungen gibt es kurz nach 17 Uhr.

Russische Taucher untersuchen Schäden an Krim-Brücke

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Taucher untersuchen am Sonntag die Schäden, die durch die starke Explosion auf der Straßen- und Eisenbahnbrücke zur Krim entstanden sind. Russische Nachrichtenagenturen zitieren den stellvertretenden Ministerpräsidenten Marat Khusnullin mit den Worten, die Taucher werden um 6.00 Uhr Früh (05.00 Uhr MESZ) mit der Arbeit beginnen. Eine detailliertere Untersuchung oberhalb der Wasserlinie soll bis zum Ende des Tages abgeschlossen sein.

Weitere Tote nach Angriff auf Stadt Saporischschja

Saporischschja - Nach einem russischen Raketenangriff im Zentrum der Stadt Saporischschja am Donnerstag ist die Zahl der Todesopfer ukrainischen Angaben zufolge weiter gestiegen. Mindestens 17 Menschen seien getötet worden, darunter ein Kind, teilte der staatliche ukrainische Notdienst im Onlinedienst Telegram mit. Am Samstag hatten ukrainische Behörden die Zahl der Toten bereits auf 14 korrigiert.

Iranische Studentinnen zu Raisi: "Verschwinde"

Teheran - Die nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini ausgelösten Proteste im Iran halten weiter an. Bei einem Besuch von Präsident Ebrahim Raisi an der Universität in Teheran riefen ihm Studentinnen zu "Verschwinde". Das zeigt ein Video, das auf dem Twitter-Account von "1500tasvir" veröffentlicht wurde. Raisi zitierte bei seiner Ansprache an Studenten und Professoren der Alsahra Universität in Teheran ein Gedicht, in dem Randalierer mit Fliegen gleichgesetzt werden.

Niedersachsen wählt neuen Landtag

Hannover - Knapp 6,1 Millionen Niedersachsen sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Derzeit regieren SPD und CDU in einer großen Koalition mit Ministerpräsident Stephan Weil an der Spitze in dem norddeutschen Bundesland. Der SPD-Politiker strebt eine dritte Amtszeit an, allerdings bevorzugt in einem Bündnis mit den Grünen, wie schon von 2013 bis 2017. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann schließt auch eine Fortsetzung der Großen Koalition nicht aus.

Erdbeben erschüttert Mittelgriechenland

Athen - Ein Erdbeben hat in der Nacht auf Sonntag Mittelgriechenland erschüttert. Der Erdstoß hatte dem Geodynamischen Institut Athen zufolge eine Stärke von 5 und lag in einer Tiefe von rund zehn Kilometern unter dem Meeresboden im Golf vor Korinth. "Uns liegen bisher keine Informationen über Verletzte oder Schäden vor", berichtete der staatliche Rundfunk (ERT).

