Österreich wählt den Bundespräsidenten

Wien - Die Stimmabgabe für die Bundespräsidentenwahl läuft auf vollen Touren, seit 8 Uhr haben die meisten Wahllokale geöffnet. 6.363.489 Wahlberechtigte sind aufgerufen, das Staatsoberhaupt für die nächsten sechs Jahre zu wählen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hofft trotz der Rekordzahl an (insgesamt sieben) Bewerbern, gleich heute, Sonntag, mehr als die Hälfte der Stimmen zu bekommen. Gelingt ihm das nicht, gibt es eine Stichwahl am 6. November.

Israelische Soldatin bei Anschlag getötet

Jerusalem - Bei einem Anschlag in Ost-Jerusalem ist nach Militärangaben eine junge israelische Soldatin getötet worden. Die 18-Jährige sei am Samstagabend an einer Militärsperre durch Schüsse tödlich verletzt worden, teilte die Armee am Sonntag mit. Die Suche nach dem palästinensischen Tatverdächtigen, einem 22-Jährigen aus dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems, dauerte nach Polizeiangaben an. Drei weitere Verdächtige seien festgenommen worden.

Russische Taucher untersuchen Schäden an Krim-Brücke

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Taucher untersuchen am Sonntag die Schäden, die durch die starke Explosion auf der Straßen- und Eisenbahnbrücke zur Krim entstanden sind. Russische Nachrichtenagenturen zitieren den stellvertretenden Ministerpräsidenten Marat Khusnullin mit den Worten, die Taucher werden um 6.00 Uhr Früh (05.00 Uhr MESZ) mit der Arbeit beginnen. Eine detailliertere Untersuchung oberhalb der Wasserlinie soll bis zum Ende des Tages abgeschlossen sein.

Erneut Raketenangriff auf Saporischschja

Saporischschja - Bei einem nächtlichen russischen Raketenangriff auf Saporischschja sind mindestens 17 Menschen getötet worden. "Als Ergebnis eines nächtlichen Raketenangriffs auf Saporischschja wurden Wohnhäuser und Straßen in einem Wohngebiet der Stadt beschädigt", schreibt Anatoli Kurtev, Sekretär der Stadtverwaltung, auf Telegram. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass 17 Menschen gestorben sind."

Erdbeben erschüttert Mittelgriechenland

Athen - Ein Erdbeben hat in der Nacht auf Sonntag Mittelgriechenland erschüttert. Der Erdstoß hatte dem Geodynamischen Institut Athen zufolge eine Stärke von 5 und lag in einer Tiefe von rund zehn Kilometern unter dem Meeresboden im Golf vor Korinth. "Uns liegen bisher keine Informationen über Verletzte oder Schäden vor", berichtete der staatliche Rundfunk (ERT).

Niedersachsen wählt neuen Landtag

Hannover - Die Landtagswahl in Niedersachsen hat begonnen. Seit 8.00 Uhr am Sonntag sind die Wahllokale geöffnet, bis 18.00 Uhr ist die Stimmabgabe möglich. Wahlberechtigt sind knapp 6,1 Millionen Menschen. In den jüngsten Umfragen lag die SPD mit Ministerpräsident Stephan Weil, der eine dritte Amtszeit anstrebt, knapp vor der CDU mit Herausforderer Bernd Althusmann.

Hurrikan "Julia" bewegt sich Richtung Nicaragua

Mexiko-Stadt - Der Tropensturm "Julia" hat sich am Samstagabend in einen Hurrikan verwandelt und steuert jetzt auf die Karibikküste Nicaraguas zu. "Lebensbedrohliche Sturzfluten und Schlammlawinen sind durch starke Regenfälle über Zentralamerika und Südmexiko bis Anfang nächster Woche möglich", teilte das U.S. National Hurricane Center (NHC) am Samstag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red