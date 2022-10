Belgien und Schweden Österreichs Hürden in der EM-Quali

Frankfurt am Main - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft der Männer trifft in der Qualifikation für die EM 2024 in Gruppe F auf Belgien, Schweden, Estland und Aserbaidschan. Das hat die Auslosung am Sonntag in Frankfurt ergeben. Die Top zwei der Gruppe qualifizieren sich für die Endrunde in Deutschland. Drei weitere Tickets werden in den Play-offs im März 2024 vergeben, für die sich die Teams über die Nations League qualifizieren können.

Stimmabgabe für neuen Bundespräsidenten läuft im ganzen Land

Wien - Bei strahlendem Herbstwetter im Osten und etwas bewölktem Himmel im Westen des Landes läuft die Stimmabgabe für die Bundespräsidentenwahl auf Hochtouren. Seit 8 Uhr haben die meisten Wahllokale geöffnet, in der einen oder anderen Kleingemeinde sind sie auch schon wieder geschlossen. 6.363.489 Wahlberechtigte sind aufgerufen, das Staatsoberhaupt für die nächsten sechs Jahre zu wählen. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen hofft auf die notwendige Mehrheit bereits heute.

Zugverkehr auf Krim-Brücke laut Russland wieder nach Plan

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach der schweren Explosion auf der Brücke zwischen Russland und der von ihm annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim läuft der Zugverkehr nach russischen Angaben wieder nach Plan. Die Güter- und Fernverkehrszüge rollten am Sonntag im normalen Betrieb, teilte das Verkehrsministerium in Moskau mit. Am Abend solle auch der Regionalverkehr wieder beginnen, hieß es.

Erneut Raketenangriff auf Saporischschja

Saporischschja - Bei einem nächtlichen russischen Raketenangriff auf Saporischschja sind mehrere Menschen getötet worden. "Als Ergebnis eines nächtlichen Raketenangriffs auf Saporischschja wurden Wohnhäuser und Straßen in einem Wohngebiet der Stadt beschädigt", schreibt Anatoli Kurtev, Sekretär der Stadtverwaltung, auf Telegram. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist bekannt, dass 17 Menschen gestorben sind." Von zwölf Toten sprach am Sonntag der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Wien Energie: Revision mit Rüge und Lob für Risikomanagement

Wien - Der Wiener-Stadtwerke-Konzern, zu dem auch die Wien Energie zählt, hatte Verbesserungsbedarf bei seinem Risikomanagement. Zu diesem Ergebnis kommt die Konzernrevision 2021, berichtet der "Standard". Demnach gab es bis vor kurzem keine Ad-hoc-Risikoberichterstattung, risikopolitischen Grundsätze seien "nur ansatzweise" ausformuliert gewesen, das Risikomanagement im Controlling aber angemessen gewesen.

Krisentreffen der politischen Führung im Iran

Teheran - Wegen der anhaltenden systemkritischen Proteste im Iran ist die politische Führung zu einem Krisentreffen zusammengekommen. Nach Angaben des Präsidialamts nahmen daran neben Präsident Ebrahim Raisi auch der Parlamentspräsident sowie der Justizchef teil. In einer gemeinsamen Presseerklärung des Präsidialamtes am Sonntag riefen sie das Volk auf, die nationale Einheit zu bewahren und sich gegen die "feindseligen Verschwörungen" der Feinde des islamischen Systems zu stellen.

Israelische Soldatin bei Anschlag getötet

Jerusalem - Bei einem Anschlag in Ost-Jerusalem ist nach Militärangaben eine junge israelische Soldatin getötet worden. Die 18-Jährige sei am Samstagabend an einer Militärsperre durch Schüsse tödlich verletzt worden, teilte die Armee am Sonntag mit. Die Suche nach dem palästinensischen Tatverdächtigen, einem 22-Jährigen aus dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems, dauerte nach Polizeiangaben an. Drei weitere Verdächtige seien festgenommen worden.

Hoteliers: Politik hat wieder den Sommer verschlafen

Wien - Die Hoteliervereinigung (ÖHV) warnt vor einem "radikalen Aderlass" in der Branche. Präsident Walter Veit dazu: "Verdrei- oder -vierfachte Energiekosten bringen auch gesunde Unternehmen ins Strudeln." Vizepräsident Alexander Ipp ergänzte: "Jedes Gespräch dreht sich nur mehr um steigende Kosten, schlechte Aussichten - und ratlos wirkende Politikerinnen und Politiker." Die Politik habe "wieder den Sommer verschlafen".

