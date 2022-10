Nach Explosion auf Krim-Brücke: Tote bei russischen Attacken

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Kurz nach der Explosion auf der Brücke zwischen Russland und der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat die russische Armee Ziele im Süden der Ukraine angegriffen. Kiew meldete zwölf Tote und Dutzende Verletzte in der Stadt Saporischschja. Den Angaben nach hatte Russland dort Wohnhäuser bombardiert. Im südukrainischen Gebiet Cherson bereiteten die russischen Besatzer unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven die Evakuierung von Zehntausenden Zivilisten vor.

Stimmabgabe für neuen Bundespräsidenten läuft

Wien - Bei strahlendem Sonnenschein im Osten und eher bewölktem und regnerischen Herbstwetter im Westen des Landes läuft die Stimmabgabe für die Bundespräsidentenwahl auf Hochtouren. Seit 8 Uhr haben die meisten Wahllokale geöffnet, in Vorarlberg ist schon wieder Schluss. 6.363.489 Wahlberechtigte sind aufgerufen, das Staatsoberhaupt für die nächsten sechs Jahre zu wählen. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen hofft auf die notwendige Mehrheit bereits heute.

10.897 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Auch am Sonntag bewegt sich die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen im fünfstelligen Bereich: 10.897 neue Fälle wurden laut AGES binnen 24 Stunden registriert, wie am Nachmittag bekannt gegeben wurde. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 1.080,2 Fälle auf 100.000 Einwohner. Derzeit gibt es 142.673 Menschen, die aktiv an der Erkrankung laborieren, um 3.183 mehr als am Tag zuvor. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Tirol mit 1.257,4.

Hurrikan "Julia" in Nicaragua auf Land getroffen

Mexiko-Stadt - Der Hurrikan "Julia" ist am Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde in Nicaragua auf Land getroffen. Der Tropensturm erreichte in der Früh in der Nähe der Laguna de Perlas die Küste, wie die Wetterbehörde mitteilte. Die Einwohner der Region hatten sich zuvor bereits vorbereitet, hatten Fischerboote festgemacht und noch Einkäufe erledigt.

Israelische Soldatin bei Anschlag getötet

Jerusalem - Nach einem tödlichen Angriff auf eine israelische Soldatin an einem Kontrollpunkt in Ost-Jerusalem fahnden die israelischen Sicherheitskräfte nach dem Täter. Nach Polizeiangaben erlag die 18-jährige Soldatin ihren Verletzungen, nachdem sie am Samstagabend durch Schüsse auf den Kontrollpunkt nahe einem palästinensischen Flüchtlingslager getroffen worden war. Ein 30-jähriger Israeli kam mit einem Kopfschuss ins Krankenhaus, zwei Grenzpolizisten wurden leicht verletzt.

Krisentreffen der politischen Führung im Iran

Teheran - Wegen der anhaltenden systemkritischen Proteste im Iran ist die politische Führung zu einem Krisentreffen zusammengekommen. Nach Angaben des Präsidialamts nahmen daran neben Präsident Ebrahim Raisi auch der Parlamentspräsident sowie der Justizchef teil. In einer gemeinsamen Presseerklärung des Präsidialamtes am Sonntag riefen sie das Volk auf, die nationale Einheit zu bewahren und sich gegen die "feindseligen Verschwörungen" der Feinde des islamischen Systems zu stellen.

Wien Energie: Revision mit Rüge und Lob für Risikomanagement

Wien - Der Wiener-Stadtwerke-Konzern, zu dem auch die Wien Energie zählt, hatte Verbesserungsbedarf bei seinem Risikomanagement. Zu diesem Ergebnis kommt die Konzernrevision 2021, berichtet der "Standard". Demnach gab es bis vor kurzem keine Ad-hoc-Risikoberichterstattung, risikopolitischen Grundsätze seien "nur ansatzweise" ausformuliert gewesen, das Risikomanagement im Controlling aber angemessen gewesen.

15-Jähriger von zwei Buben in Tirol in Klasse verprügelt

Wörgl - Ein 15-Jähriger ist Freitagvormittag von zwei schulfremden Buben im Alter von 14 und 15 Jahren in seiner Klasse an der Handelsakademie (HAK) in Wörgl verprügelt worden. Er musste verletzt ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden, bestätigte eine Sprecherin der Polizei einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe) gegenüber der APA. Die beiden Angreifer - ein Österreicher und ein Tscheche - wurden wegen Körperverletzung angezeigt, so die Polizei.

