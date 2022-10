Van der Bellen bleibt Präsident

Wien - Auch mit bald 79 Jahren muss Alexander Van der Bellen nicht in den Ruhestand. Die Österreicher wählten ihn am Sonntag gegen sechs Herausforderer klar als Bundespräsidenten wieder. Mit 54,6 Prozent der am Sonntag ausgezählten Stimmen erhielt er schon im ersten Durchgang die absolute Mehrheit. Die Briefwahl dürfte ihn noch in Richtung 56 Prozent hieven. Platz zwei ging an den FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz.

Van der Bellen dankte seinen Wählern

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat angesichts der positiven Hochrechnungen, die eine Wiederwahl im ersten Wahlgang prognostizieren, in einer Videobotschaft seinen Wählerinnen und Wählern gedankt. "Danke für Ihre Stimme. Ich werde sorgsam damit umgehen", sagte er in der am späten Sonntagnachmittag via Social Media verbreiteten Botschaft, die auch in der Wahlzentrale seiner Unterstützer bejubelt wurde.

Putin gibt Ukraine Schuld an "Terrorakt" auf Krim-Brücke

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat den ukrainischen Geheimdienst SBU für die schwere Explosion auf der Krim-Brücke verantwortlich gemacht. "Es gibt keine Zweifel. Das ist ein Terrorakt, der auf die Zerstörung kritischer ziviler Infrastruktur der Russischen Föderation ausgerichtet war", sagte der Kremlchef am Sonntagabend. Kiew hat eine Beteiligung an dem Anschlag bisher nicht eingeräumt.

Hurrikan "Julia" fegt über Nicaragua hinweg

Mexiko-Stadt - Als Hurrikan ist der Sturm "Julia" in Nicaragua auf Land getroffen. Es wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern gemessen, als das Sturmzentrum in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) nahe der Gemeinde Laguna de Perlas die Karibikküste des mittelamerikanischen Landes erreichte, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Damit gehörte "Julia" der niedrigsten Hurrikan-Kategorie 1 von 5 an.

SPD Wahlsieger in Niedersachsen - Kommt jetzt Rot-Grün?

Hannover - Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Niedersachsen ist die SPD klar stärkste Kraft geworden. Ministerpräsident Stephan Weil steuert auf eine dritte Amtszeit zu. Für seine Wunschkoalition mit den Grünen hat der Sozialdemokrat Hochrechnungen zufolge eine Mehrheit im Landtag. Sein bisheriger Koalitionspartner, die konservative CDU, fuhr das schlechteste Wahlergebnis seit Jahrzehnten ein. Landeschef Bernd Althusmann kündigte noch am Sonntagabend an, sein Amt abzugeben.

Krisentreffen der politischen Führung im Iran

Teheran - Wegen der anhaltenden systemkritischen Proteste im Iran ist die politische Führung zu einem Krisentreffen zusammengekommen. Nach Angaben des Präsidialamts nahmen daran neben Präsident Ebrahim Raisi auch der Parlamentspräsident sowie der Justizchef teil. In einer gemeinsamen Presseerklärung des Präsidialamtes am Sonntag riefen sie das Volk auf, die nationale Einheit zu bewahren und sich gegen die "feindseligen Verschwörungen" der Feinde des islamischen Systems zu stellen.

Israelische Soldatin bei Anschlag getötet

Jerusalem - Nach einem tödlichen Angriff auf eine israelische Soldatin an einem Kontrollpunkt in Ost-Jerusalem fahnden die israelischen Sicherheitskräfte nach dem Täter. Nach Polizeiangaben erlag die 18-jährige Soldatin ihren Verletzungen, nachdem sie am Samstagabend durch Schüsse auf den Kontrollpunkt nahe einem palästinensischen Flüchtlingslager getroffen worden war. Ein 30-jähriger Israeli kam mit einem Kopfschuss ins Krankenhaus, zwei Grenzpolizisten wurden leicht verletzt.

10.897 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Auch am Sonntag bewegt sich die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen im fünfstelligen Bereich: 10.897 neue Fälle wurden laut AGES binnen 24 Stunden registriert, wie am Nachmittag bekannt gegeben wurde. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 1.080,2 Fälle auf 100.000 Einwohner. Derzeit gibt es 142.673 Menschen, die aktiv an der Erkrankung laborieren, um 3.183 mehr als am Tag zuvor. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Tirol mit 1.257,4.

