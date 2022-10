Ein Fünftel der BP-Wahl-Stimmen wird erst ausgezählt

Wien - 3.340.609 bei der Hofburg-Wahl in den Wahllokalen abgegebenen Stimmen wurden am Sonntag bereits ausgewertet - aber ein großer Brocken fehlt noch: Geschätzt 850.000 Stimmen kamen per Briefwahl, das ist ein Fünftel der Gesamtsumme. Sie werden am Montag ausgezählt. Am Wahlsieg Alexander Van der Bellens werden sie nichts ändern. Aber sie geben den Ausschlag in der Frage, wer österreichweit auf Platz 3 steht - und in Wien auf Platz 2. Und sie bessern die Beteiligung deutlich.

Raketenangriffe auf viele Städte in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es am Montag in der Früh zu schweren Explosionen gekommen. Es habe mehrere Einschläge gegeben, teilte Bürgermeister Witali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auch aus dem Westen und dem Zentrum der Ukraine wurden Explosionen gemeldet. Laut Präsidialamt gab es Angriffe auf "viele" ukrainische Städte. In fast allen Landesteilen gab es Luftalarm.

UNO-Vollversammlung befasst sich mit Ukraine-Annexionen

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die UNO-Vollversammlung befasst sich am Montag (ab 15.00 Uhr Ortszeit; 21.00 Uhr MESZ) in einer Dringlichkeitssitzung mit der Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland. Dabei wird über einen Entwurf für eine Resolution debattiert, mit der die Annexion von Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja und die dort vorausgegangenen "Referenden" für einen Anschluss an Russland verurteilt werden sollen.

Wirtschaftsnobelpreisträger werden in Stockholm verkündet

Stockholm - Zum Abschluss der diesjährigen Nobelpreis-Bekanntgaben werden am Montag die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften verkündet. Frühestens um 11.45 Uhr wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekanntgeben, wer den Wirtschaftsnobelpreis in diesem Jahr erhält. Vergangenes Jahr waren die in den USA forschenden Ökonomen David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens mit der prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt worden.

Europarat verleiht Vaclav-Havel-Menschenrechtspreis

Straßkirchen/Straßburg - Die Parlamentarische Versammlung des Europarats vergibt am Montag (12.30 Uhr) zum zehnten Mal ihren Menschenrechtspreis. Nominiert sind in diesem Jahr der russische Oppositionelle Wladimir Kara-Murza und die ungarische "Rainbow Coalition", die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-Menschen, queeren sowie intergeschlechtlichen Menschen einsetzt.

Finanzminister kämpft mit hohen Schulden und Zinsen

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) legt am Mittwoch sein erstes Budget vor. Dieses wird einerseits stark von hohen Schulden, die in den vergangenen Pandemiejahren durch die großzügigen Coronahilfen angehäuft wurden, und den stark gestiegenen Zinsen belastet. Hinzu kommen milliardenschwere Antiteuerungspakete, die enorme Inflation und ein stagnierendes Wirtschaftswachstum. Das alles wird im Haushalt 2023 zu spüren sein, zeigen der APA vorliegende Unterlagen.

Raffinerieunfall im Juni belastet OMV-Ergebnis im 3. Quartal

Wien - Die seit einem Unfall im Juni lange stillgestandene Raffinerie Schwechat läuft seit 7. Oktober im Vollbetrieb - vorläufig soll das alternative Versorgungssystem aber noch aufrecht bleiben, um die Lager rasch wieder aufzufüllen. Der Unfall wird das Ergebnis im 3. Quartal belasten, weil die Versicherung für die Betriebsunterbrechung erst später bezahlen wird, teilte die OMV am Montag in ihrem Trading Statement mit.

Studie: Hoher Fleischkonsum gefährdet Lebensmittelversorgung

München - Die aktuelle Art der Nahrungsmittelproduktion und vor allem der hohe Fleischkonsum gefährden nach einer Studie der Unternehmensberatung PwC Strategy& die künftige globale Lebensmittelversorgung. Die Nahrungsmittelindustrie sei mittlerweile verantwortlich für zwei Drittel des globalen Frischwasserverbrauchs, für drei Viertel der Nährstoffbelastung in Gewässern und für ein Viertel aller Treibhausgasemissionen, heißt es in der PwC-Studie "The Coming Sustainable Food Revolution".

