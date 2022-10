Massive Raketenangriffe auf die ganze Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es am Montag zu schweren Explosionen gekommen. Es habe mehrere Einschläge gegeben, teilte Bürgermeister Witali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auch aus dem Westen und dem Zentrum der Ukraine wurden Explosionen gemeldet. Russland versuche, die Ukraine zu zerstören, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Die Angriffe gelten als die Reaktion des Kreml auf die Explosion an der Krim-Brücke.

UNO-Vollversammlung befasst sich mit Ukraine-Annexionen

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die UNO-Vollversammlung befasst sich am Montag (ab 15.00 Uhr Ortszeit; 21.00 Uhr MESZ) in einer Dringlichkeitssitzung mit der Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland. Dabei wird über einen Entwurf für eine Resolution debattiert, mit der die Annexion von Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja und die dort vorausgegangenen "Referenden" für einen Anschluss an Russland verurteilt werden sollen.

Ein Fünftel der BP-Wahl-Stimmen wird erst ausgezählt

Wien - 3.340.609 bei der Hofburg-Wahl in den Wahllokalen abgegebenen Stimmen wurden am Sonntag bereits ausgewertet - aber ein großer Brocken fehlt noch: Geschätzt 850.000 Stimmen kamen per Briefwahl, das ist ein Fünftel der Gesamtsumme. Sie werden am Montag ausgezählt. Am Wahlsieg Alexander Van der Bellens werden sie nichts ändern. Aber sie geben den Ausschlag in der Frage, wer österreichweit auf Platz 3 steht - und in Wien auf Platz 2. Und sie bessern die Beteiligung deutlich.

Unruhe in deutscher Regierung nach Wahl in Niedersachsen

Hannover - Nach der niedersächsischen Landtagswahl rufen führende Politiker von SPD und Grünen dazu auf, Ruhe in der Bundesregierung (SPD, Grüne, FDP) zu wahren. "Das würde ich jedem Partner in der Koalition raten, sich nicht an anderen abzuarbeiten", sagte der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, Montagfrüh in der ARD. Zuvor hatte Grünen-Chef Omid Nouripour SPD, Grüne und FDP gemahnt, sie sollten zusammenzustehen.

Wirtschaftsnobelpreisträger werden in Stockholm verkündet

Stockholm - Zum Abschluss der diesjährigen Nobelpreis-Bekanntgaben werden am Montag die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften verkündet. Frühestens um 11.45 Uhr wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekanntgeben, wer den Wirtschaftsnobelpreis in diesem Jahr erhält. Vergangenes Jahr waren die in den USA forschenden Ökonomen David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens mit der prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt worden.

Raffinerieunfall im Juni belastet OMV-Ergebnis im 3. Quartal

Wien - Die seit einem Unfall im Juni lange stillgestandene Raffinerie Schwechat läuft seit 7. Oktober im Vollbetrieb - vorläufig soll das alternative Versorgungssystem aber noch aufrecht bleiben, um die Lager rasch wieder aufzufüllen. Der Unfall wird das Ergebnis im 3. Quartal belasten, weil die Versicherung für die Betriebsunterbrechung erst später bezahlen wird, teilte die OMV am Montag in ihrem Trading Statement mit.

