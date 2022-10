Massive Raketenangriffe auf die ganze Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es am Montag zu schweren Explosionen gekommen. Es habe mehrere Einschläge gegeben, teilte Bürgermeister Witali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auch aus dem Westen und dem Zentrum der Ukraine wurden Explosionen gemeldet. Insgesamt zählte die Ukraine 83 Raketen. Russland versuche, die Ukraine zu zerstören, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit.

Putin: "Harte" Reaktion bei weiteren ukrainischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Raketenangriffe auf zahlreiche ukrainische Städte als Reaktion auf die "Terroranschläge" gegen russisches Gebiet bezeichnet. Es seien Objekte der Energieinfrastruktur, der militärischen Steuerung und des Fernmeldewesen mit Hochpräzisionswaffen beschossen worden, sagte Putin am Montag bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates. Das russische Verteidigungsministerium sah seine Ziele erreicht.

Wirtschaftsnobelpreisträger sind drei US-Bankexperten

Stockholm/Wien - Zum Abschluss der heurigen Nobelpreis-Bekanntgaben sind am Montag die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften verkündet worden. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm entschied sich diesmal für Experten aus dem Bankenbereich und verlieh die Auszeichnung an Ex-US-Zentralbankchef Ben Bernanke (Brooklings Institute) und weiters an die US-Ökonomen Douglas Diamond (University of Chicago) und Philip Dybvig (Washington University).

Bahn-Sabotage - Politisch motivierte Tat wahrscheinlich

Berlin - Der Staatsschutz in Bochum geht im Fall der Bahn-Sabotage vom Wochenende von einer "politisch motivierten Tat" aus. Das sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben einen größere Ermittlungsgruppe beim Staatsschutz gebildet, die mit Hochdruck daran arbeitet, die Hintergründe der Tat zu klären." Der Bochumer Staatsschutz ermittelt zum Tatort in Herne.

Deutschland will Umsetzung der Gaspreisbremse zügig beraten

Berlin - Deutsche Gas- und Fernwärmekunden sollen nach den Vorstellungen einer Expertenkommission im Dezember mit einer Einmalzahlung entlastet werden. Sie solle als Brücke bis zum Start der regulären Gaspreisbremse im März dienen, schlug das Gremium vor. Für große Industriebetriebe soll ab Jänner eine eigene Gaspreisbremse greifen. Darüber hinaus empfehlen die Fachleute einen Härtefallfonds für Mieter und Wohnungseigentümer sowie zusätzliche Hilfen für hart getroffene Unternehmen.

Vaclav-Havel-Preis für russischen Oppositionellen Kara-Mursa

Straßkirchen/Straßburg - Der Vaclav-Havel-Preis des Europarats geht in diesem Jahr an den inhaftierten russischen Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa. Es "erfordert heutzutage in Russland unglaublichen Mut, sich gegen die herrschende Macht zu stellen", begründete die parlamentarische Versammlung der Straßburger Länderorganisation am Montag die Wahl. Kara-Mursa war vor kurzem in Russland wegen "Hochverrats" angeklagt worden.

EU - Gewessler wehrt sich mit Klage gegen "grüne" Atomkraft

Wien/Brüssel/EU-weit - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) räumt der Klage Österreichs wegen der umstrittenen EU-Einstufung von Gas und Atomkraft als klimafreundliche Investitionen gute Chancen ein. "Wir werden nicht zusehen, dass sich die Union und die Kommission vor den Karren der fossilen und nuklearen Lobby spannen lassen und damit auch unser aller Zukunft gefährden", sagte sie am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

Wiederwahl Van der Bellens international begrüßt

Budapest/Bratislava/Wien - Zahlreiche Spitzenpolitiker haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Wiederwahl gratuliert, darunter der italienische Präsident Sergio Mattarella sowie seine Kollegen aus der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Litauen, Albanien, Rumänien, Moldau und Georgien. Der liberale EU-Abgeordnete Belgiens Guy Verhofstadt wertete den klaren Wahlsieg des Amtsinhabers als "Leuchtfeuer der Hoffnung und Stabilität gegen den Aufstieg von Putins Rechtsextremen in Europa".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red