Wirtschaftsnobelpreisträger sind drei US-Bankexperten

Stockholm/Wien - Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht heuer an den früheren US-Notenbankchef Ben Bernanke und die beiden ebenfalls amerikanischen Ökonomen Douglas Diamond und Philip Dybvig. Sie werden für ihre Erforschung von Banken und Finanzkrisen ausgezeichnet, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekanntgab.

E-Control: Strompreise bleiben noch eine Weile hoch

Wien - Derzeit ist der Strompreis am Markt so hoch, dass Strom aus erneuerbaren Anlagen keine Förderung braucht. "Das ist eine Hochpreisphase, die wohl noch eine Zeit lang andauern wird", sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Montag bei der Präsentation des EAG-Monitoringberichts. Der Bericht zeigt auch die starke Volatilität der Erneuerbaren: Obwohl die installierte Leistung der Anlagen gestiegen ist, haben sie im vergangenen Jahr deutlich weniger Strom geliefert.

Putin: "Harte" Reaktion bei weiteren ukrainischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Raketenangriffe auf zahlreiche ukrainische Städte als Reaktion auf die "Terroranschläge" gegen russisches Gebiet bezeichnet. Es seien Objekte der Energieinfrastruktur, der militärischen Steuerung und des Fernmeldewesen mit Hochpräzisionswaffen beschossen worden, sagte Putin am Montag bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates. Das russische Verteidigungsministerium sah seine Ziele erreicht.

Vaclav-Havel-Preis für russischen Oppositionellen Kara-Mursa

Straßkirchen/Straßburg - Der Vaclav-Havel-Preis des Europarats geht in diesem Jahr an den inhaftierten russischen Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa. Es "erfordert heutzutage in Russland unglaublichen Mut, sich gegen die herrschende Macht zu stellen", begründete die parlamentarische Versammlung der Straßburger Länderorganisation am Montag die Wahl. Kara-Mursa war vor kurzem in Russland wegen "Hochverrats" angeklagt worden.

Wiederwahl Van der Bellens international begrüßt

Budapest/Bratislava/Wien - Zahlreiche Spitzenpolitiker haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Wiederwahl gratuliert, darunter der italienische Präsident Sergio Mattarella sowie seine Kollegen aus der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Litauen, Albanien, Rumänien, Moldau und Georgien. Der liberale EU-Abgeordnete Belgiens Guy Verhofstadt wertete den klaren Wahlsieg des Amtsinhabers als "Leuchtfeuer der Hoffnung und Stabilität gegen den Aufstieg von Putins Rechtsextremen in Europa".

Mehr als 2.500 Schwerpunktaktionen gegen illegale Migration

Wien - Anfang Mai hat das Innenministerium Schwerpunktkontrollen gegen Schlepperei und Asylmissbrauch gestartet, fünf Monate später gab es eine Zwischenbilanz. Seither hat die Polizei mehr als 68.800 Migranten aufgegriffen, den Großteil davon - 46.000 - im Burgenland. Die Menschen kamen primär aus Afghanistan, Indien, Syrien, Tunesien und Pakistan, hieß es bei einer Pressekonferenz. "Mehr als 2.500 Schwerpunktaktionen wurden durchgeführt", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Wiener Lueger-Denkmal bekommt temporäre Intervention

Wien - Bereits jetzt ist sie unübersehbar und erregt so manche Gemüter: Die Installation "Lueger temporär" von Nicole Six und Paul Petritsch wird zwar erst am Mittwochvormittag im Beisein von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) und dem Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl (ÖVP), offiziell eröffnet, doch die knapp 13 Meter hohe und 35 Meter lange Holzkonstruktion auf dem Dr.-Karl-Lueger Platz steht bereits weitgehend.

Antrag für U-Kommission zur Wien Energie liegt vor

Wien - FPÖ und ÖVP haben am Montag im Wiener Rathaus den Antrag auf Einsetzung einer gemeinderätlichen Untersuchungskommission zum Thema Wien Energie präsentiert. In deren Rahmen sollen die Vorgänge rund um die Milliarden-Unterstützung für den Energieversorger erörtert werden. Es handle sich um den "größten Finanzskandal Wiens", versicherten die Oppositionsvertreter. Geprüft wird die politische Verantwortung für die nach Ansicht der Antragsteller aufgetretenen Missstände.

Wiener Börse am Montag im Verlauf mit Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf mit Zuwächsen notiert. So stieg der ATX bis kurz nach 14 Uhr um 0,57 Prozent auf 2.771,55 Einheiten. Im Zentrum bleiben diese Woche weiterhin die Zinserwartungen. So werden im Verlauf der Woche vor diesem Hintergrund US-Inflationsdaten und zuvor noch Produktionszahlen aus der Eurozone veröffentlicht. Unter den Einzelwerten stiegen Wienerberger in Wien zuletzt um 2,6 Prozent.

