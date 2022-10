Massive Raketenangriffe auf die ganze Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Auch Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat mit neuen Raketenangriffen auf ukrainische Städte gedroht. "Die erste Episode ist vorbei. Es wird weitere geben", schrieb Medwedew, der Vizesekretär des Sicherheitsrats ist, am Montag auf Telegram. Der ukrainische Staat sei in seiner jetzigen Form eine ständige Bedrohung für Russland. Deshalb müsse die politische Führung des Nachbarlands vollständig beseitigt werden, betonte Medwedew. Dies sei seine "persönliche Position".

Putin: "Harte" Reaktion bei weiteren ukrainischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Raketenangriffe auf zahlreiche ukrainische Städte als Reaktion auf die "Terroranschläge" gegen russisches Gebiet bezeichnet. Es seien Objekte der Energieinfrastruktur, der militärischen Steuerung und des Fernmeldewesen mit Hochpräzisionswaffen beschossen worden, sagte Putin am Montag bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates. Das russische Verteidigungsministerium sah seine Ziele erreicht.

Wirtschaftsnobelpreisträger sind drei US-Bankexperten

Stockholm/Wien - Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht heuer an den früheren US-Notenbankchef Ben Bernanke und die beiden ebenfalls amerikanischen Ökonomen Douglas Diamond und Philip Dybvig. Sie werden für ihre Erforschung von Banken und Finanzkrisen ausgezeichnet, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekanntgab.

Briefwahl-Auszählung läuft, Platz 3 noch nicht entschieden

Wien - Die Briefwahlauszählung für die Bundespräsidentschaftswahl vom Sonntag war Montagnachmittag in vollem Gang. In einem Teil der Stimmbezirke liegen bereits Ergebnisse vor, mit einem Gesamtergebnis wurde am Abend oder auch erst am Dienstag gerechnet. Laut einer aktualisierten Hochrechnung der ARGE Wahlen schmilzt der - ursprünglich angenommene - Vorsprung des drittplatzierten Dominik Wlazny gegenüber Tassilo Wallentin. Alexander Van der Bellen hält bereits bei 56,71 Prozent.

Wiederwahl Van der Bellens international begrüßt

Budapest/Bratislava/Wien - Zahlreiche Spitzenpolitiker haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Wiederwahl gratuliert, darunter der italienische Präsident Sergio Mattarella sowie seine Kollegen aus der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, Litauen, Albanien, Rumänien, Moldau und Georgien. Der liberale EU-Abgeordnete Belgiens, Guy Verhofstadt, wertete den klaren Wahlsieg als "Leuchtfeuer der Hoffnung und Stabilität gegen den Aufstieg von Putins Rechtsextremen in Europa".

230 weitere Corona-Patienten kamen am Wochenende ins Spital

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich bleibt weiter hoch, die Zahl der Infizierten in den Spitälern steigt weiter. Am Wochenende melden die Behörden keine Krankenhauszahlen mehr, weshalb der Vergleich mit dem Freitag gezogen wird. Und da gab es am Montag eine deutliche Steigerung von elf Prozent: 230 Infizierte mehr als am Freitag mussten zum Wochenbeginn in heimischen Spitälern behandelt werden, 19 davon mussten auf Intensivstationen neu aufgenommen werden.

E-Control: Strompreise bleiben noch eine Weile hoch

Wien - Derzeit ist der Strompreis am Markt so hoch, dass Strom aus erneuerbaren Anlagen keine Förderung braucht. "Das ist eine Hochpreisphase, die wohl noch eine Zeit lang andauern wird", sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Montag bei der Präsentation des EAG-Monitoringberichts. Der Bericht zeigt auch die starke Volatilität der Erneuerbaren: Obwohl die installierte Leistung der Anlagen gestiegen ist, haben sie im vergangenen Jahr deutlich weniger Strom geliefert.

Vaclav-Havel-Preis für russischen Oppositionellen Kara-Mursa

Straßkirchen/Straßburg - Der Vaclav-Havel-Preis des Europarats geht in diesem Jahr an den inhaftierten russischen Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa. Es "erfordert heutzutage in Russland unglaublichen Mut, sich gegen die herrschende Macht zu stellen", begründete die parlamentarische Versammlung der Straßburger Länderorganisation am Montag die Wahl. Kara-Mursa war vor kurzem in Russland wegen "Hochverrats" angeklagt worden.

