Guterres "schockiert" von russischen Angriffen auf Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat sich "zutiefst schockiert" von den russischen Vergeltungsangriffen in der Ukraine gezeigt. "Dies stellt eine weitere inakzeptable Eskalation des Krieges dar, und wie immer zahlen die Zivilisten den höchsten Preis", teilte UN-Sprecher Stephane Dujarric am Montag mit. Die Attacken gelten als Reaktion des Kremls auf die Explosion an der für Russland strategisch wichtigen Brücke zur annektierten Halbinsel Krim.

Putin: "Harte" Reaktion bei weiteren ukrainischen Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Raketenangriffe auf zahlreiche ukrainische Städte als Reaktion auf die "Terroranschläge" gegen russisches Gebiet bezeichnet. Es seien Objekte der Energieinfrastruktur, der militärischen Steuerung und des Fernmeldewesen mit Hochpräzisionswaffen beschossen worden, sagte Putin am Montag bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates. Das russische Verteidigungsministerium sah seine Ziele erreicht.

Wirtschaftsnobelpreisträger sind drei US-Bankexperten

Stockholm/Wien - Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht heuer an den früheren US-Notenbankchef Ben Bernanke und die beiden ebenfalls amerikanischen Ökonomen Douglas Diamond und Philip Dybvig. Sie werden für ihre Erforschung von Banken und Finanzkrisen ausgezeichnet, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekanntgab.

Briefwahl-Auszählung läuft, Platz 3 noch nicht entschieden

Wien - Die Briefwahlauszählung für die Bundespräsidentschaftswahl vom Sonntag war Montagnachmittag in vollem Gang. In einem Teil der Stimmbezirke liegen bereits Ergebnisse vor, mit einem Gesamtergebnis wurde am Abend oder auch erst am Dienstag gerechnet. Laut einer aktualisierten Hochrechnung der ARGE Wahlen schmilzt der - ursprünglich angenommene - Vorsprung des drittplatzierten Dominik Wlazny gegenüber Tassilo Wallentin. Alexander Van der Bellen hält bereits bei 56,71 Prozent.

Wlazny kam bei Präsidentschaftswahl in Wien auf Platz zwei

Wien - Dominik Wlazny hat bei der Bundespräsidentschaftswahl in Wien Platz zwei erreicht - noch vor FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz. Der Bierpartei-Chef überholte dank der am Montag ausgezählten Briefwahlstimmen den FPÖ-Volksanwalt, der in der Urnenwahl am Wahlsonntag noch vor ihm gelegen war. In Tirol verhalfen die Briefwähler Wlazny zum dritten Platz, vor Tassilo Wallentin. In Vorarlberg war ihm das schon in der Urnenwahl gelungen und blieb auch mit Wahlkartenauswertung so.

EU - Gewessler wehrt sich mit Klage gegen "grüne" Atomkraft

Wien/Brüssel/EU-weit - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) räumt der Klage Österreichs wegen der umstrittenen EU-Einstufung von Gas und Atomkraft als klimafreundliche Investitionen gute Chancen ein. "Wir werden nicht zusehen, dass sich die Union und die Kommission vor den Karren der fossilen und nuklearen Lobby spannen lassen und damit auch unser aller Zukunft gefährden", sagte sie am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

E-Control: Strompreise bleiben noch eine Weile hoch

Wien - Derzeit ist der Strompreis am Markt so hoch, dass Strom aus erneuerbaren Anlagen keine Förderung braucht. "Das ist eine Hochpreisphase, die wohl noch eine Zeit lang andauern wird", sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Montag bei der Präsentation des EAG-Monitoringberichts. Der Bericht zeigt auch die starke Volatilität der Erneuerbaren: Obwohl die installierte Leistung der Anlagen gestiegen ist, haben sie im vergangenen Jahr deutlich weniger Strom geliefert.

230 weitere Corona-Patienten kamen am Wochenende ins Spital

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich bleibt weiter hoch, die Zahl der Infizierten in den Spitälern steigt weiter. Am Wochenende melden die Behörden keine Krankenhauszahlen mehr, weshalb der Vergleich mit dem Freitag gezogen wird. Und da gab es am Montag eine deutliche Steigerung von elf Prozent: 230 Infizierte mehr als am Freitag mussten zum Wochenbeginn in heimischen Spitälern behandelt werden, 19 davon mussten auf Intensivstationen neu aufgenommen werden.

