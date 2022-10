G7-Videokonferenz mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach den massiven Angriffen Russlands auf Städte in der Ukraine halten die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe am Dienstag Sonderberatungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ab. Selenskyj wird zu Beginn einer Videokonferenz der Vertreter der sieben großen Industriestaaten zugeschaltet, um über die Folgen der jüngsten Eskalation in der Ukraine zu sprechen. Weitere Themen des G7-Treffens sind Energiefragen und die Preisentwicklung an den Energiemärkten.

Warnung vor neuen Raketenangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Der Notfalldienst der Ukraine warnt vor weiteren Raketenangriffen im Laufe des Tages. "Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit in Schutzräumen. Ignorieren Sie Alarm nicht", teilte der Dienst am Dienstag auf Telegram mit. Bei den Angriffen am Montag auf viele Städte der Ukraine habe es 19 Tote und 105 Verletzte gegeben. Unterdessen sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow, dass Russland kein Interesse an einem direkten Konflikt mit den USA und der NATO habe.

Putin empfängt IAEA-Chef Grossi in St. Petersburg

Kiew (Kyjiw)/Moskau/St. Petersburg - Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt am Dienstag den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi. Die beiden werden sich nach Angaben des Kreml in St. Petersburg treffen. Das Gespräch erfolgt vor dem Hintergrund der wiederholten Angriffe rund um und auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja in den vergangenen Monaten. Das größte Atomkraftwerk Europas im Süden der Ukraine ist seit März von russischen Truppen besetzt.

Dutzende Tote nach Sturm "Julia" in Mittel- und Südamerika

San Salvador - Nach Sturm "Julia" ist die Verwüstung groß. In Mittel- und Südamerika starben offiziellen Angaben zufolge insgesamt mindestens 59 Menschen als Folge von Unwetter und Überschwemmungen. Die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch in Venezuela ist auf mindestens 34 gestiegen. Mehr als 60 weitere Menschen werden vermisst, wie der venezolanische Präsident Nicol�s Maduro bei einem Besuch in dem betroffenen Gebiet am Montag (Ortszeit) mitteilte.

Briefwähler bescherten Wlazny Platz 3 bei der Hofburg-Wahl

Wien - Bierpartei-Chef Dominik Wlazny wurde - hinter Alexander Van der Bellen und Walter Rosenkranz (FPÖ) - Dritter bei der Bundespräsidentenwahl am Sonntag. Dank rund 807.000 am Montag ausgewerteten Briefwahlstimmen konnte er letztlich den Rechtsanwalt Tassilo Wallentin noch überholen, der im vorläufigen Ergebnis ohne Briefwahl noch knapp vor ihm lag. Auch Bundespräsident Van der Bellen profitierte von der Briefwahl, und zwar noch etwas stärker als von Hochrechnern erwartet.

Scharfe Nehammer-Kritik an EU-Kommission wegen Migration

Berlin/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beklagt einen massiven Anstieg der Migration in Österreich und kritisiert in diesem Zusammenhang die EU-Kommission in scharfer Form. "Ich erwarte, dass die EU-Kommission in die Gänge kommt, denn immer mehr Mitgliedsländer sind unzufrieden", sagte Nehammer in einem Interview mit der deutschen Zeitung "Welt" (Dienstag-Ausgabe).

