Dutzende Tote nach Sturm "Julia" in Mittel- und Südamerika

San Salvador - Nach Sturm "Julia" ist die Verwüstung groß. In Mittel- und Südamerika starben offiziellen Angaben zufolge insgesamt mindestens 59 Menschen als Folge von Unwetter und Überschwemmungen. Die Zahl der Toten nach einem Erdrutsch in Venezuela ist auf mindestens 34 gestiegen. Mehr als 60 weitere Menschen werden vermisst, wie der venezolanische Präsident Nicol�s Maduro bei einem Besuch in dem betroffenen Gebiet am Montag (Ortszeit) mitteilte.

Bund investiert 600 Mio. Euro in digitale Transformation

Wien - Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Dienstag ein 600 Mio. Euro schweres Förderpaket für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Österreich angekündigt. Dadurch soll der Wandel hin zu einer nachhaltigen, auf erneuerbaren Energien basierenden und in allen Sektoren digitalisierten Wirtschaft unterstützt werden. Das Geld soll ab 2023 fließen, wobei bis 2026 550 Mio. Euro für die Transformation und 50 Mio. Euro für die Halbleiterproduktion fließen.

Scharfe Nehammer-Kritik an EU-Kommission wegen Migration

Berlin/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beklagt einen massiven Anstieg der Migration in Österreich und kritisiert in diesem Zusammenhang die EU-Kommission in scharfer Form. "Ich erwarte, dass die EU-Kommission in die Gänge kommt, denn immer mehr Mitgliedsländer sind unzufrieden", sagte Nehammer in einem Interview mit der deutschen Zeitung "Welt" (Dienstag-Ausgabe).

Warnung vor neuen Raketenangriffen auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Der Notfalldienst der Ukraine warnt vor weiteren Raketenangriffen im Laufe des Tages. "Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit in Schutzräumen. Ignorieren Sie Alarm nicht", teilte der Dienst am Dienstag auf Telegram mit. Bei den Angriffen am Montag auf viele Städte der Ukraine habe es 19 Tote und 105 Verletzte gegeben. Unterdessen sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow, dass Russland kein Interesse an einem direkten Konflikt mit den USA und der NATO habe.

