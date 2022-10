G7-Videokonferenz mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach den massiven Angriffen Russlands auf Städte in der Ukraine halten die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe am Dienstag Sonderberatungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ab. Selenskyj wird zu Beginn einer Videokonferenz der Vertreter der sieben großen Industriestaaten zugeschaltet, um über die Folgen der jüngsten Eskalation in der Ukraine zu sprechen. Weitere Themen des G7-Treffens sind Energiefragen und die Preisentwicklung an den Energiemärkten.

Russland überzieht Ukraine mit neuen Raketenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja/Moskau - Russland hat bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine mehrere Regionen des Landes am Dienstag erneut mit Raketen und Kampfdrohnen beschossen. Die Behörden in Saporischschja im Süden der Ukraine meldeten Angriffe mit russischen Raketen. In der Umgebung der Hauptstadt Kiew und im Gebiet Chmelnyzkyj habe es Explosionen gegeben, die Luftabwehr sei zum Einsatz gekommen, teilten offizielle Stellen mit.

Putin empfängt IAEA-Chef Grossi in St. Petersburg

Kiew (Kyjiw)/Moskau/St. Petersburg - Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt am Dienstag den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi. Die beiden werden sich nach Angaben des Kreml in St. Petersburg treffen. Das Gespräch erfolgt vor dem Hintergrund der wiederholten Angriffe rund um und auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja in den vergangenen Monaten. Das größte Atomkraftwerk Europas im Süden der Ukraine ist seit März von russischen Truppen besetzt.

Red Bull laut Studie wertvollste Firmenmarke Österreichs

Wien/Fuschl - Red Bull mit einem Markenwert von 5,9 Milliarden Euro und die Erste Bank (Markenwert 2,8 Mrd. Euro) sind laut der internationalen Beraterfirma Brand Finance weltweit betrachtet die wertvollsten österreichischen Marken. Auf Platz drei landete A1. Die Raiffeisen Bank International verlor einen Platz und rutschte auf den vierten Rang, gefolgt von der OMV. Im aktuellen Ranking der Top-25-Marken sind elf Newcomer am Start, drei von ihnen schafften den Sprung in die Top-Ten.

Israel und Libanon einigen sich auf Seegrenze

Jerusalem - Israel und der Libanon haben nach israelischen Angaben ein "historisches Abkommen" zur Grenzziehung im Mittelmeer erzielt und damit ihren Streit über Offshore-Gasfelder beigelegt. "Dies ist eine historische Errungenschaft", teilte Israels Regierungschef Yair Lapid am Dienstag mit. Israel könnte damit für die EU als Gaslieferant an Bedeutung gewinnen. Eine Bestätigung von libanesischer Seite stand zunächst aus.

Scharfe Nehammer-Kritik an EU-Kommission wegen Migration

Berlin/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beklagt einen massiven Anstieg der Migration in Österreich und kritisiert in diesem Zusammenhang die EU-Kommission in scharfer Form. "Ich erwarte, dass die EU-Kommission in die Gänge kommt, denn immer mehr Mitgliedsländer sind unzufrieden", sagte Nehammer in einem Interview mit der deutschen Zeitung "Welt" (Dienstag-Ausgabe).

Bund investiert 600 Mio. Euro in digitale Transformation

Wien - Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Dienstag ein 600 Mio. Euro schweres Förderpaket für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Österreich angekündigt. Dadurch soll der Wandel hin zu einer nachhaltigen, auf erneuerbaren Energien basierenden und in allen Sektoren digitalisierten Wirtschaft unterstützt werden. Das Geld soll ab 2023 fließen, wobei bis 2026 550 Mio. Euro für die Transformation und 50 Mio. Euro für die Halbleiterproduktion fließen.

Doskozil sieht in Wlazny "Faktor" für die SPÖ

Wien/Eisenstadt - Das Wahlergebnis der Bundespräsidentenwahl am vergangenen Sonntag hat für den burgenländischen Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteivorsitzenden Hans Peter Doskozil gezeigt, dass Bierpartei-Chef Dominik Wlazny für die SPÖ vor allem in Wien ein Faktor ist: "Für die Sozialdemokratie ein vielleicht größerer Faktor als für andere Parteien", stellte er am Dienstag gegenüber der APA fest. Überrascht zeigte er sich auch von Walter Rosenkranz' Abschneiden in Kärnten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red