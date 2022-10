19 Monate Haft für Kontaktmann des Wien-Attentäters

Wien/St. Pölten - Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag ein Kontaktmann des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Innenstadt vier Passanten getötet hatte, ehe er von der Polizei erschossen wurde, verurteilt und im Anschluss enthaftet worden. Der 24-Jährige, der laut Anklage dem Attentäter das geistige Rüstzeug geliefert haben soll, fasste wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation eine Freiheitsstrafe von 19 Monaten aus.

Russland überzieht Ukraine mit neuen Raketenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja/Moskau - Russland hat bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine mehrere Regionen des Landes am Dienstag erneut mit Raketen und Kampfdrohnen beschossen. Die Behörden in Saporischschja im Süden der Ukraine meldeten Angriffe mit russischen Raketen. In der Umgebung der Hauptstadt Kiew und im Gebiet Chmelnyzkyj habe es Explosionen gegeben, die Luftabwehr sei zum Einsatz gekommen, teilten offizielle Stellen mit.

G7-Videokonferenz mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach den massiven Angriffen Russlands auf Städte in der Ukraine halten die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe am Dienstag Sonderberatungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ab. Selenskyj wird zu Beginn einer Videokonferenz der Vertreter der sieben großen Industriestaaten zugeschaltet, um über die Folgen der jüngsten Eskalation in der Ukraine zu sprechen. Weitere Themen des G7-Treffens sind Energiefragen und die Preisentwicklung an den Energiemärkten.

Lawrow: Russland zu Ukraine-Verhandlungen mit USA bereit

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Washington - Russland ist nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow in seinem Krieg gegen die Ukraine zu Verhandlungen mit den USA bereit - ohne aber von seinen Zielen abzurücken. "Wir haben kein ernsthaftes Angebot bekommen, mit ihnen in Kontakt zu treten", sagte Lawrow am Dienstag im russischen Staatsfernsehen über ein angebliches Gesprächsangebot der US-Regierung.

SPÖ und NEOS zerpflücken das Budget

Wien - Die SPÖ erwartet sich wenig Gutes vom Bundesbudget 2023, das am Mittwoch von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Nationalrat präsentiert wird. Vize-Klubchef Jörg Leichtfried sprach in einer Pressekonferenz am Dienstag von einem budgetären, finanz- und wirtschaftspolitischen Scherbenhaufen, den ÖVP und Grünen nachfolgenden Regierungen hinterließen. Die NEOS wiederum verlangten von der Regierung ein Einpacken der Gießkanne.

Israel und Libanon einigen sich auf Seegrenze

Jerusalem - Israel und der Libanon haben nach israelischen Angaben ein "historisches Abkommen" zur Grenzziehung im Mittelmeer erzielt und damit ihren Streit über Offshore-Gasfelder beigelegt. "Dies ist eine historische Errungenschaft", teilte Israels Regierungschef Yair Lapid am Dienstag mit. Israel könnte damit für die EU als Gaslieferant an Bedeutung gewinnen. Auch von libanesischer Seite kamen positive Signale.

Rund 5,7 Mrd. Euro für Klima- und Transformationsoffensive

Wien - Die österreichische Bundesregierung schnürte für die Industrie ein Milliarden-Förderpaket, das von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentiert wurde. Damit will die Regierung die Umstellung auf eine klimafreundliche und energieneutrale Industrie fördern. Insgesamt sollen bis 2030 rund 5,7 Mrd. Euro in die Klima- und Transformationsoffensive fließen.

Skifahren wird heuer empfindlich teurer

Wien - Wer diesen Winter über Österreichs Skipisten rauschen möchte, muss dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen als in der vergangenen Saison. Angesichts der allgemein hohen Inflation infolge des Ukraine-Kriegs und der daraus resultierenden Energiekrise drehen auch die Skigebiete massiv an der Preisschraube. Im Schnitt müssen Wintersportler in der Saison 2022/23 um rund 8 Prozent mehr für ihr Liftticket budgetieren, wie ein APA-Rundruf in den größeren Destinationen zeigt.

Wiener Börse tendiert im Verlauf schwächer

Wien - Der Leitindex ATX rutschte am frühen Dienstagnachmittag 1,23 Prozent auf 2.713,41 Zähler ab. Auch das europäische Umfeld zeigte sich weiter im roten Bereich. Marktbeobachter begründeten die Abschläge vor allem mit den überwiegend negativen Übersee-Vorgaben. Auch heute zeichnet sich eine verhaltene Eröffnung an der Wall Street ab. Datenseitig und auch von Unternehmensseite blieb es sehr ruhig. Öl- und Gaswerte sowie Versorgertitel zählten zu den größeren Verlierern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red