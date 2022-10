Russland überzieht Ukraine mit neuen Raketenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja/Moskau - Russland hat bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine mehrere Regionen des Landes am Dienstag erneut mit Raketen und Kampfdrohnen beschossen. Die Behörden in Saporischschja im Süden der Ukraine meldeten Angriffe mit russischen Raketen. In der Umgebung der Hauptstadt Kiew und im Gebiet Chmelnyzkyj habe es Explosionen gegeben, die Luftabwehr sei zum Einsatz gekommen. Da vielerorts die Stromversorgung unterbrochen sei, ruft die ukrainische Regierung zum Stromsparen auf.

Lawrow: Russland zu Ukraine-Verhandlungen mit USA bereit

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Washington - Russland ist nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow in seinem Krieg gegen die Ukraine zu Verhandlungen mit den USA bereit - ohne aber von seinen Zielen abzurücken. "Wir haben kein ernsthaftes Angebot bekommen, mit ihnen in Kontakt zu treten", sagte Lawrow am Dienstag im russischen Staatsfernsehen über ein angebliches Gesprächsangebot der US-Regierung.

19 Monate Haft für Kontaktmann des Wien-Attentäters

Wien/St. Pölten - Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag ein Kontaktmann des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Innenstadt vier Passanten getötet hatte, ehe er von der Polizei erschossen wurde, verurteilt und im Anschluss enthaftet worden. Der 24-Jährige, der laut Anklage dem Attentäter das geistige Rüstzeug geliefert haben soll, fasste wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation eine Freiheitsstrafe von 19 Monaten aus.

Anhaltende Proteste im Iran - Panzer in kurdischen Gebieten

Teheran - Im Iran werden offenbar Panzer in die Hochburg der regierungskritischen Demonstrationen verlegt. Videos auf sozialen Medien zeigten am Dienstag dunkelgrüne Panzer, die auf Lastwägen in Richtung kurdischer Gebiete transportiert wurden. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Bilder nicht überprüfen. Die Regierung werde "die verzweifelten antirevolutionären Bemühungen neutralisieren", sagte Innenminister Ahmad Vahidi.

Skifahren wird heuer empfindlich teurer

Wien - Wer diesen Winter über Österreichs Skipisten rauschen möchte, muss dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen als in der vergangenen Saison. Angesichts der allgemein hohen Inflation infolge des Ukraine-Kriegs und der daraus resultierenden Energiekrise drehen auch die Skigebiete massiv an der Preisschraube. Im Schnitt müssen Wintersportler in der Saison 2022/23 um rund 8 Prozent mehr für ihr Liftticket budgetieren, wie ein APA-Rundruf in den größeren Destinationen zeigt.

SPÖ und NEOS zerpflücken das Budget

Wien - Die SPÖ erwartet sich wenig Gutes vom Bundesbudget 2023, das am Mittwoch von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Nationalrat präsentiert wird. Vize-Klubchef Jörg Leichtfried sprach in einer Pressekonferenz am Dienstag von einem budgetären, finanz- und wirtschaftspolitischen Scherbenhaufen, den ÖVP und Grünen nachfolgenden Regierungen hinterließen. Die NEOS wiederum verlangten von der Regierung ein Einpacken der Gießkanne.

Zoo-Eisbärin Nora in Schönbrunn gestorben

Wien - Die neunjährige Eisbärin Nora ist im Tiergarten Schönbrunn gestorben, berichtete der Zoo am Dienstag auf Instagram. Sie war vergangene Woche an einer akuten Kolik erkrankt, welche chirurgisch versorgt werden musste. Die Bärin wurde anschließend engmaschig durch Tierärzte, Pfleger und Kuratoren betreut, dennoch hat sich ihr Zustand in den massiv verschlechtert. Nora musste eingeschläfert werden, da keine Aussicht mehr auf Heilung gegeben war.

Länder bei Maskenpflicht diskussionsbereit

Wien - Kommt der Herbst, kommt die Diskussion um eine Maskenpflicht. Die Regierung sendet in dieser Frage bisher gemischte Signale. So auch die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer, die am Wahlabend eine Maskenpflicht ankündigte, das später jedoch relativierte und sich auf den Variantenmanagementplan der Regierung berief. Das Gesundheitsministerium will vorerst die Entwicklung weiter beobachten. Von den Bundesländern käme nicht allzu viel Gegenwind, ergab ein APA-Rundruf am Dienstag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red