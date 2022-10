Russland überzieht Ukraine mit neuen Raketenangriffen

Kiew (Kyjiw)/Saporischschja/Moskau - Russland hat bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine mehrere Regionen des Landes am Dienstag erneut mit Raketen und Kampfdrohnen beschossen. Die Behörden in Saporischschja im Süden der Ukraine meldeten Angriffe mit russischen Raketen. In der Umgebung der Hauptstadt Kiew und im Gebiet Chmelnyzkyj habe es Explosionen gegeben, die Luftabwehr sei zum Einsatz gekommen. Da vielerorts die Stromversorgung unterbrochen sei, ruft die ukrainische Regierung zum Stromsparen auf.

G7-Staaten warnen Russland vor Einsatz von Atomwaffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die wichtigsten westlichen Industriestaaten haben Russland mit gravierenden Konsequenzen gedroht, falls die Regierung in Moskau Atomwaffen in der Ukraine einsetzen sollte. "Wir verurteilen diese Angriffe auf das Schärfste und erinnern daran, dass wahllose Angriffe auf unschuldige Zivilisten ein Kriegsverbrechen darstellen", heißt es in einer am Dienstag bei einem Onlinemeeting der G7-Staats- und Regierungschefs beschlossenen Erklärung.

Putin empfing IAEA-Chef Grossi in St. Petersburg

Kiew (Kyjiw)/St. Petersburg - Der russische Präsident Wladimir Putin zeigt sich nach eigenen Worten offen für einen Dialog mit Blick auf das Atomkraftwerk Saporischschja. Russland sei dazu bereit, sagt Putin im Gespräch mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi. Man wolle alle Angelegenheiten besprechen, die das Atomkraftwerk beträfen. Dies sei von Belang. Grossi teilte mit, dass über die nukleare Sicherheit beraten werde.

19 Monate Haft für Kontaktmann des Wien-Attentäters

Wien/St. Pölten - Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag ein Kontaktmann des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Innenstadt vier Passanten getötet hatte, ehe er von der Polizei erschossen wurde, verurteilt und im Anschluss enthaftet worden. Der 24-Jährige, der laut Anklage dem Attentäter das geistige Rüstzeug geliefert haben soll, fasste wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation eine Freiheitsstrafe von 19 Monaten aus.

Anhaltende Proteste im Iran - Panzer in kurdischen Gebieten

Teheran - Im Iran werden offenbar Panzer in die Hochburg der regierungskritischen Demonstrationen verlegt. Videos auf sozialen Medien zeigten am Dienstag dunkelgrüne Panzer, die auf Lastwägen in Richtung kurdischer Gebiete transportiert wurden. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Bilder nicht überprüfen. Die Regierung werde "die verzweifelten antirevolutionären Bemühungen neutralisieren", sagte Innenminister Ahmad Vahidi.

Zoo-Eisbärin Nora in Schönbrunn gestorben

Wien - Die neunjährige Eisbärin Nora ist im Tiergarten Schönbrunn gestorben, berichtete der Zoo am Dienstag auf Instagram. Sie war vergangene Woche an einer akuten Kolik erkrankt, welche chirurgisch versorgt werden musste. Die Bärin wurde anschließend engmaschig durch Tierärzte, Pfleger und Kuratoren betreut, dennoch hat sich ihr Zustand in den massiv verschlechtert. Nora musste eingeschläfert werden, da keine Aussicht mehr auf Heilung gegeben war.

Länder bei Maskenpflicht diskussionsbereit

Wien - Kommt der Herbst, kommt die Diskussion um eine Maskenpflicht. Die Regierung sendet in dieser Frage bisher gemischte Signale. So auch die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer, die am Wahlabend eine Maskenpflicht ankündigte, das später jedoch relativierte und sich auf den Variantenmanagementplan der Regierung berief. Das Gesundheitsministerium will vorerst die Entwicklung weiter beobachten. Von den Bundesländern käme nicht allzu viel Gegenwind, ergab ein APA-Rundruf am Dienstag.

Wieder plus 120 Corona-Spitalspatienten und 32 weitere Tote

Wien - Die heurige und mittlerweile dritte Corona-Pandemie-Welle rollt weiter an. Am Dienstag gab es wieder deutlich mehr Infizierte in den heimischen Spitälern - binnen eines Tages kamen 120 positive Patientinnen und Patienten hinzu, zwölf davon auf Intensivstationen. Insgesamt 2.548 Infizierte liegen in den Krankenhäusern. Außerdem wurden 32 weitere Todesopfer gemeldet. Am Montag gab es 12.572 Neuinfektionen, nunmehr gibt es österreichweit 139.503 laborbestätigte aktiv Infizierte.

Wiener Börse schließt erneut mit Verlusten

Wien - Der ATX verlor am Dienstag 1,02 Prozent und schloss bei 2.719,15 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich Abschlägen. Am Nachmittag belastete ein erneut schwächer gestartete Wall Street. Im Späthandel drehte der Dow Jones ins Plus und auch die europäischen Indizes grenzten ihre Verluste ein. Ein Marktbeobachter rechnet vor dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch sowie den US-Inflationsdaten eher mit Zurückhaltung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red