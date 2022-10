Budgetreden-Debüt für Brunner

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hält am Mittwoch seine erste Budgetrede. Die dazu gehörige "Erste Lesung", in der die Fraktionen des Nationalrats ihre Einschätzung über den Haushaltsentwurf abgeben, folgt allerdings erst am Donnerstag. Die Mittwoch-Sitzung nützt der Nationalrat indes zu diversen größeren Beschlüssen. Dazu zählen die Abschaffung der "kalten Progression" sowie die Pensionserhöhung.

Krönung von König Charles III. am 6. Mai in London

London - Der britische König Charles III. wird am 6. Mai 2023 gekrönt. Die Zeremonie findet in der Westminster Abbey in London statt und wird vom Erzbischof von Canterbury geleitet. "Die Krönung wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, aber zugleich ihren Ursprung in alten Traditionen und altem Glanz finden", teilte der Palast am Dienstag mit.

NASA-Sonde hat Asteroiden erfolgreich von Bahn abgelenkt

Washington - Die erste absichtlich herbeigeführte Kollision einer Raumsonde mit einem Asteroiden war nach Angaben der US-Weltraumagentur NASA ein Erfolg: Durch den Einschlag der Dart-Sonde im September sei die Umlaufbahn des Asteroidenmondes Dimorphos verkleinert worden, sagte NASA-Chef Bill Nelson am Dienstag. Brauchte Dimorphos bisher elf Stunden und 55 Minuten für eine Umrundung seines großen Bruders Didymos, sind es demnach jetzt elf Stunden und 23 Minuten.

G7-Staaten warnen Russland vor Einsatz von Atomwaffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die wichtigsten westlichen Industriestaaten haben Russland mit gravierenden Konsequenzen gedroht, falls die Regierung in Moskau Atomwaffen in der Ukraine einsetzen sollte. "Wir verurteilen diese Angriffe auf das Schärfste und erinnern daran, dass wahllose Angriffe auf unschuldige Zivilisten ein Kriegsverbrechen darstellen", heißt es in einer am Dienstag bei einem Onlinemeeting der G7-Staats- und Regierungschefs beschlossenen Erklärung.

Putin empfing IAEA-Chef Grossi in St. Petersburg

Kiew (Kyjiw)/St. Petersburg - Der russische Präsident Wladimir Putin zeigt sich nach eigenen Worten offen für einen Dialog mit Blick auf das Atomkraftwerk Saporischschja. Russland sei dazu bereit, sagt Putin im Gespräch mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi. Man wolle alle Angelegenheiten besprechen, die das Atomkraftwerk beträfen. Dies sei von Belang. Grossi teilte mit, dass über die nukleare Sicherheit beraten werde.

Israel und Libanon einigen sich auf Seegrenze

Jerusalem - Israel und der Libanon haben nach israelischen Angaben ein "historisches Abkommen" zur Grenzziehung im Mittelmeer erzielt und damit ihren Streit über Offshore-Gasfelder beigelegt. "Dies ist eine historische Errungenschaft", teilte Israels Regierungschef Yair Lapid am Dienstag mit. Israel könnte damit für die EU als Gaslieferant an Bedeutung gewinnen. Auch von libanesischer Seite kamen positive Signale.

Soldat durch Schüsse bei Siedlung im Westjordanland getötet

Tel Aviv - Ein israelischer Soldat ist nach Militärangaben im nördlichen Westjordanland durch Schüsse getötet worden. Zwei Angreifer hätten in der Nähe der Siedlung Shavei Shomron aus einem Fahrzeug heraus das Feuer eröffnet, teilte ein Sprecher des Militärs am Dienstag mit. Der Soldat sei schwer verletzt worden und im Krankenhaus gestorben.

