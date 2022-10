Budgetreden-Debüt für Brunner

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hält am Mittwoch seine erste Budgetrede. Die dazu gehörige "Erste Lesung", in der die Fraktionen des Nationalrats ihre Einschätzung über den Haushaltsentwurf abgeben, folgt allerdings erst am Donnerstag. Die Mittwoch-Sitzung nützt der Nationalrat indes zu diversen größeren Beschlüssen. Dazu zählen die Abschaffung der "kalten Progression" sowie die Pensionserhöhung.

Krönung von König Charles III. am 6. Mai in London

London - Der britische König Charles III. wird am 6. Mai 2023 gekrönt. Die Zeremonie findet in der Westminster Abbey in London statt und wird vom Erzbischof von Canterbury geleitet. "Die Krönung wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, aber zugleich ihren Ursprung in alten Traditionen und altem Glanz finden", teilte der Palast am Dienstag mit.

Kosovo fordert Einfrieren von EU-Verhandlungen mit Serbien

Wien/Moskau - Die kosovarische Außenministerin Donika G�rvalla-Schwarz fordert ein viel entschiedeneres Auftreten der EU gegenüber Serbien wegen dessen Russland-Nähe. "Serbien zeigt heute, dass es gar kein Interesse hat, in die EU zu kommen, also wäre es eine logische Schlussfolgerung, den Kandidatenstatus einzufrieren und damit auch die Gelder, die mit dem Kandidatenstatus einhergehen", so G�rvalla-Schwarz im APA-Interview. Der EU wirft sie "Appeasement"-Politik gegenüber Belgrad vor.

Biden sieht keinen Einsatz russischer Atomwaffen in Ukraine

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - US-Präsident Joe Biden geht davon aus, dass der russische Präsident Wladimir Putin im Krieg mit der Ukraine keine taktischen Atomwaffen einsetzen werde. "Nun, ich glaube nicht, dass er das tun wird", antwortet Biden in einem Interview auf dem Sender CNN auf die Frage, für wie realistisch er es halte, dass Putin eine taktische Nuklearrakete einsetzen werde. Putins Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen bezeichnete Biden als "unverantwortlich".

UNO stimmt zu Annexionen Russlands ab

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Weltgemeinschaft soll am Mittwoch bei den Vereinten Nationen über die völkerrechtswidrige russische Annexion in der Ukraine abstimmen. Das Votum wird auch als globaler Stimmungstest zu Moskaus Angriffskrieg im Nachbarland gesehen. Die UNO-Vollversammlung wird planmäßig am Nachmittag (Ortszeit) - in der Nacht zum Donnerstag in Europa - über eine entsprechende Resolution abstimmen. Diese verurteilt Russlands Annexion und erklärt sie für ungültig.

Verteidigungsminister der NATO-Staaten tagen in Brüssel

Brüssel - Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten kommen am Mittwoch zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Thema bei den Gesprächen in der Bündniszentrale werden der Krieg in der Ukraine und gemeinsame Anstrengungen zum Ausbau der Kapazitäten der Rüstungsindustrie sein. Zudem soll es nach den mutmaßlichen Sabotageakten gegen die Erdgasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 um zusätzlichen Schutz für kritische Infrastruktur gehen.

NASA-Sonde hat Asteroiden erfolgreich von Bahn abgelenkt

Washington - Die erste absichtlich herbeigeführte Kollision einer Raumsonde mit einem Asteroiden war nach Angaben der US-Weltraumagentur NASA ein Erfolg: Durch den Einschlag der Dart-Sonde im September sei die Umlaufbahn des Asteroidenmondes Dimorphos verkleinert worden, sagte NASA-Chef Bill Nelson am Dienstag. Brauchte Dimorphos bisher elf Stunden und 55 Minuten für eine Umrundung seines großen Bruders Didymos, sind es demnach jetzt elf Stunden und 23 Minuten.

"Mord ist ihr Hobby"-Darstellerin Angela Lansbury gestorben

Los Angeles - Die britisch-amerikanische Schauspielerin Angela Lansbury ist tot. Der Star der TV-Serie "Mord ist ihr Hobby" starb am Dienstag im Alter von 96 Jahren in Los Angeles, wie die Familie in einem Statement, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, mitteilte. Ihre Mutter sei zu Hause "friedlich" in ihrem Schlaf gestorben, nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag, schrieben die drei Kinder der Schauspielerin in der Mitteilung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red