Budgetreden-Debüt für Brunner

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hält am Mittwoch seine erste Budgetrede. Die dazu gehörige "Erste Lesung", in der die Fraktionen des Nationalrats ihre Einschätzung über den Haushaltsentwurf abgeben, folgt allerdings erst am Donnerstag. Die Mittwoch-Sitzung nützt der Nationalrat indes zu diversen größeren Beschlüssen. Dazu zählen die Abschaffung der "kalten Progression" sowie die Pensionserhöhung.

UNO stimmt zu Annexionen Russlands ab

New York/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Weltgemeinschaft soll am Mittwoch bei den Vereinten Nationen über die völkerrechtswidrige russische Annexion in der Ukraine abstimmen. Das Votum wird auch als globaler Stimmungstest zu Moskaus Angriffskrieg im Nachbarland gesehen. Die UNO-Vollversammlung wird planmäßig am Nachmittag (Ortszeit) - in der Nacht zum Donnerstag in Europa - über eine entsprechende Resolution abstimmen. Diese verurteilt Russlands Annexion und erklärt sie für ungültig.

Biden sieht keinen Einsatz russischer Atomwaffen in Ukraine

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - US-Präsident Joe Biden geht davon aus, dass der russische Präsident Wladimir Putin im Krieg mit der Ukraine keine taktischen Atomwaffen einsetzen werde. "Nun, ich glaube nicht, dass er das tun wird", antwortet Biden in einem Interview auf dem Sender CNN auf die Frage, für wie realistisch er es halte, dass Putin eine taktische Nuklearrakete einsetzen werde. Putins Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen bezeichnete Biden als "unverantwortlich".

Verteidigungsminister der NATO-Staaten tagen in Brüssel

Brüssel - Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten kommen am Mittwoch zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Thema bei den Gesprächen in der Bündniszentrale werden der Krieg in der Ukraine und gemeinsame Anstrengungen zum Ausbau der Kapazitäten der Rüstungsindustrie sein. Zudem soll es nach den mutmaßlichen Sabotageakten gegen die Erdgasleitungen Nord Stream 1 und Nord Stream 2 um zusätzlichen Schutz für kritische Infrastruktur gehen.

G7-Staaten warnen Russland vor Einsatz von Atomwaffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die wichtigsten westlichen Industriestaaten haben Russland mit gravierenden Konsequenzen gedroht, falls die Regierung in Moskau Atomwaffen in der Ukraine einsetzen sollte. "Wir verurteilen diese Angriffe auf das Schärfste und erinnern daran, dass wahllose Angriffe auf unschuldige Zivilisten ein Kriegsverbrechen darstellen", heißt es in einer am Dienstag bei einem Onlinemeeting der G7-Staats- und Regierungschefs beschlossenen Erklärung.

Kosovo fordert Einfrieren von EU-Verhandlungen mit Serbien

Wien/Moskau - Die kosovarische Außenministerin Donika G�rvalla-Schwarz fordert ein viel entschiedeneres Auftreten der EU gegenüber Serbien wegen dessen Russland-Nähe. "Serbien zeigt heute, dass es gar kein Interesse hat, in die EU zu kommen, also wäre es eine logische Schlussfolgerung, den Kandidatenstatus einzufrieren und damit auch die Gelder, die mit dem Kandidatenstatus einhergehen", so G�rvalla-Schwarz im APA-Interview. Der EU wirft sie "Appeasement"-Politik gegenüber Belgrad vor.

