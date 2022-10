Budgetreden-Debüt für Brunner

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hält am Mittwoch seine erste Budgetrede. Die dazu gehörige "Erste Lesung", in der die Fraktionen des Nationalrats ihre Einschätzung über den Haushaltsentwurf abgeben, folgt allerdings erst am Donnerstag. Die Mittwoch-Sitzung nützt der Nationalrat indes zu diversen größeren Beschlüssen. Dazu zählen die Abschaffung der "kalten Progression" sowie die Pensionserhöhung. Die ÖVP feierte die Beschlüsse schon vor Sitzungsbeginn.

Budget 2023 bringt ein Defizit von knapp drei Prozent

Wien - Das Budget 2023 ist am Mittwoch im Ministerrat beschlossen und dem Nationalrat übermittelt worden. Das Maastricht-Defizit wird kommendes Jahr bei 2,9 Prozent der Wirtschaftsleistung liegen und soll bis 2026 auf 1,6 Prozent sinken. Die Schulden steigen auf 367 Mrd. Euro, der Anteil am Bruttoinlandsprodukt sinkt aber leicht von 78,3 auf 76,7 Prozent. Bemerkenswert sind die explodierenden Zinszahlungen, diese verdoppeln sich von 4,3 auf fast neun Mrd. Euro im Jahr 2023.

Russland: Festnahmen wegen Explosion auf Krim-Brücke

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wegen der Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke sind nach Behördenangaben acht Personen festgenommen worden. Es handle sich um fünf Russen sowie um drei Bürger der Ukraine und Armeniens, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch unter Berufung auf den russischen Geheimdienst FSB. Die Internationale Atom-Energieagentur (IAEA) meldete unterdessen, dass das AKW Saporischschja erneut von der externen Stromversorgung abgeschnitten sei.

Bereits 25 tödliche Forstunfälle seit Jahresbeginn

Wien - Das Arbeiten im Wald gehört zu den gefährlichsten Tätigkeiten in Österreich, warnte das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Mittwoch in einer Aussendung. Seit Anfang des Jahres seien mindestens 25 Menschen bei Forstarbeiten tödlich verunglückt, davon seien 13 Personen 60 Jahre oder älter gewesen. Oft sind es herabfallende Bäume oder Äste, die zum Verhängnis werden.

Zahl der Verurteilungen 2021 in Österreich leicht gestiegen

Wien - Die Zahl der Verurteilungen ist im vergangenen Jahr leicht um 0,2 Prozent gestiegen. Wie aus dem Kriminalitätsbericht (zuvor: Sicherheitsbericht) für 2021 hervorgeht, der am Mittwoch den Ministerrat passierte, wurde 25.626 Mal eine Person nach dem Strafgesetzbuch oder strafrechtlichen Nebengesetzen rechtskräftig verurteilt. Von den Verurteilten waren 84,9 Prozent Männer und 15,1 Prozent Frauen. 59,1 Prozent waren österreichische und 40,9 Prozent ausländische Staatsangehörige.

Japanische Rakete mit Satellit nach Fehlstart zerstört

Tokio - Eine japanische Weltraumrakete mit einem Satelliten an Bord ist nach einem Fehlstart zerstört worden. Die "Epsilon"-Rakete hob am Mittwoch zunächst vom Raumfahrtbahnhof Uchinoura auf der Halbinsel Kyshu ab, geriet dann aber außer Kontrolle, so dass die Flugbahn unsicher wurde und die Bodenkontrolle das Signal zur Selbstzerstörung gab. Das berichtete die Nachrichtenagentur Jiji unter Hinweis auf die japanische Raumfahrtagentur Jaxa.

Weitere Haftstrafe für Aung San Suu Kyi

Naypyidaw - Ein von der Militärjunta kontrolliertes Gericht in Myanmar hat eine weitere Haftstrafe von drei Jahren gegen die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi wegen Korruption verhängt. Dies bestätigten mit dem Prozess vertraute Personen am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt wurde die 77-Jährige damit wegen verschiedener angeblicher Vergehen - darunter Anstiftung zum Aufruhr - zu 26 Jahren Haft verurteilt.

