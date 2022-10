Budgetreden-Debüt für Brunner

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat am Mittwoch in seiner ersten Budgetrede den Österreichern zugesichert, ihnen durch die Krise zu helfen: "Dieses Budget hat als oberste Priorität, das zu tun, was notwendig ist, um das Leben der Menschen leistbar zu machen und das Überleben von Betrieben und Arbeitsplätzen zu sichern", erklärte der Ressortchef im Nationalrat vor voller Regierungsbank, von der Galerie aus beobachtet von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Russland: Festnahmen wegen Explosion auf Krim-Brücke

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wegen der Explosion auf der für Moskau wichtigen Krim-Brücke sind acht Personen festgenommen worden. Es handle sich um fünf Russen sowie um drei Bürger der Ukraine und Armeniens, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch unter Berufung auf den russischen Geheimdienst FSB. Die Internationale Atom-Energieagentur (IAEA) meldete indes, dass das AKW Saporischschja nach einer Unterbrechung wieder an der externen Stromversorgung angeschlossen sei.

Stoltenberg fordert mehr Luftabwehr-Lieferungen an Kiew

Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erachtet die Stärkung der ukrainischen Luftabwehr als prioritär. Der NATO-Chef sagte vor einem Treffen der Verteidigungsminister der NATO-Staaten in Brüssel, dass es extrem wichtig sei, dass die Bündnispartner Luftabwehrsysteme an die Ukraine lieferten. "Die oberste Priorität wird mehr Luftverteidigung sein." US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte der Ukraine indes langfristige Militärhilfe zu.

Weiter Zunahme der Zahl der Corona-Patienten in Spitälern

Wien - Die derzeitige Corona-Pandemie-Welle lässt die Zahl der Spitalspatientinnen und -patienten mit einer Infektion weiter ansteigen. Innerhalb von 24 Stunden kamen wieder 45 Personen hinzu. Derzeit liegen laut Behörden 2.593 Menschen mit SARS-CoV-2 im Krankenhaus, davon 130 auf der Intensivstation. Diese Zahl blieb innerhalb eines Tage gleich, stieg aber innerhalb einer Woche um 50 Patienten an. Laut Prognose könnte bis Ende Oktober ein vorläufiger Höhepunkt erreicht sein.

Thailand will nach Bluttat Waffengesetze verschärfen

Bangkok - Nach der Attacke auf einen Kindergarten mit 36 Todesopfern will die Regierung in Thailand die Waffen- und Drogengesetze verschärfen. Innenminister Anupong Paojinda sagte am Mittwoch, die Regierung werde beim Verkauf neuer Waffen höhere Auflagen erlassen. Dazu zählten auch Gesundheitsüberprüfungen, möglicherweise seien ärztliche Atteste erforderlich. Bisher war ein Waffenschein in Thailand ein Leben lang gültig. Nun soll aber eine Überprüfung alle drei oder fünf Jahre greifen.

Putin erklärt Bereitschaft zu weiteren Gaslieferungen

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach den Lecks an der Ostsee-Pipeline Nord Stream Gaslieferungen durch den noch betriebsfähigen Strang der Pipeline Nord Stream 2 angeboten. "Man muss nur den Hahn aufdrehen", sagte Putin am Mittwoch bei einem Auftritt auf der russischen Energiewoche in Moskau. Putin schloss aber Länder mit Preisdeckeln von Energielieferungen aus.

Nationalrat will "kalte Progression" ab 2023 kappen

Wien - Der Nationalrat beschließt am Mittwoch die weitgehende Abschaffung der "kalten Progression" im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer. Bei der ÖVP sah man historische Beschlüssen auf der Tagesordnung, auch bei den Grünen war die Freude groß. Die FPÖ ortete Probleme in Details, ebenso die NEOS, und Fundamentalkritik kam von der SPÖ. Auch die Valorisierung der Sozialhilfe stand auf dem Programm. Die Abstimmungen zu all dem verschoben sich bis in den Abend.

Mindestens 40 Tote nach Monsunregen in Nepal

Kathmandu - Im Zusammenhang mit spätem Monsunregen sind in Nepal mindestens 40 Menschen gestorben. Sie wurden seit vergangener Woche bei Erdrutschen und Sturzfluten besonders in den bergigen Gebieten des Landes im Himalaya getötet, sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde Nepals am Mittwoch. Dutzende weitere seien verletzt worden. Zudem dauerten Rettungsarbeiten für die Suche von Dutzenden Vermissten noch an, sagte ein Polizeisprecher.

