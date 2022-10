Russland: Festnahmen wegen Explosion auf Krim-Brücke

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wegen der Explosion auf der für Moskau wichtigen Krim-Brücke sind acht Personen festgenommen worden. Es handle sich um fünf Russen sowie um drei Bürger der Ukraine und Armeniens, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch unter Berufung auf den russischen Geheimdienst FSB. Die Internationale Atom-Energieagentur (IAEA) meldete indes, dass das AKW Saporischschja nach einer Unterbrechung wieder an der externen Stromversorgung angeschlossen sei.

NATO: Russische Atomdrohungen sollen Eingreifen verhindern

Brüssel - Die Atomwaffen-Drohungen Russlands sind laut NATO-Kreisen hauptsächlich dazu da, die Staaten der Allianz und andere Länder davon abzuhalten, direkt in den Ukraine-Krieg einzugreifen. Sollte die Regierung in Moskau tatsächlich Kernwaffen einsetzen, würde dies fast sicher eine "physische Antwort" der Verbündeten der Ukraine und möglicherweise auch der NATO selbst zur Folge haben, so ein Insider. Der Schritt würde "noch nie dagewesene Konsequenzen" für Russland nach sich ziehen.

EU einigte sich auf Sanktionen gegen Iran

Teheran - Die EU-Länder haben sich nach Angaben von Diplomaten auf neue Sanktionen gegen den Iran wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Demonstranten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini geeinigt. Wie am Mittwoch aus Diplomatenkreisen verlautete, sollen die EU-Außenminister die Sanktionen am Montag bei einem Treffen in Luxemburg offiziell beschließen.

Nationalrat fixierte Ende der "kalten Progression"

Wien - Der Nationalrat hat am Mittwochabend die weitgehende Abschaffung der "kalten Progression" im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer beschlossen. Dagegen stimmte nur die SPÖ, die schon in der dazu gehörigen Debatte mit Fundamentalkritik agiert hatte. Ebenfalls beschlossen wurde - in dem Fall einstimmig - die jährliche Valorisierung diverser Familien- und Sozialleistungen.

In Polen Leck an der Druschba-Ölpipeline entdeckt

Warschau - An der Ölpipeline Druschba, durch die Öl aus Russland nach Europa fließt, ist in Polen ein Leck entdeckt worden. Die Ursache sei noch unbekannt, teilte der polnische Pipeline-Betreiber Pern am Mittwoch mit. Nach Einschätzung des deutschen Wirtschaftsministeriums ist die Versorgungssicherheit trotz der Beschädigung gewährleistet. Die Raffinerien Schwedt in Brandenburg und Leuna in Sachsen-Anhalt erhielten weiter Rohöl über die Leitung, teilte eine Sprecherin mit.

Weiter Zunahme der Zahl der Corona-Patienten in Spitälern

Wien - Die derzeitige Corona-Pandemie-Welle lässt die Zahl der Spitalspatientinnen und -patienten mit einer Infektion weiter ansteigen. Innerhalb von 24 Stunden kamen wieder 45 Personen hinzu. Derzeit liegen laut Behörden 2.593 Menschen mit SARS-CoV-2 im Krankenhaus, davon 130 auf der Intensivstation. Diese Zahl blieb innerhalb eines Tages gleich, stieg aber innerhalb einer Woche um 50 Patienten an. Laut Prognose könnte bis Ende Oktober ein vorläufiger Höhepunkt erreicht sein.

Hohe Haftstrafen für versuchten Mord an Arbeitskollegen

Wien - Weil sie einen Arbeitskollegen verprügelt, in ein Auto gezerrt und auf den Wilhelminenberg gebracht hatten, wo der 36-Jährige weiter mit Schlägen und Fußtritten traktiert und aufs Schwerste verletzt wurde, sind zwei Männer am Mittwoch am Wiener Landesgericht zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Sie fassten wegen versuchten Mordes 18 bzw. 16 Jahre aus. Die Urteile sind bereits rechtskräftig.

Parlament ermöglicht höhere Pensionen

Wien - Die Pensionen werden kommendes Jahr um mindestens 5,8 Prozent erhöht. Damit kleine und mittlere Bezüge noch weitere Zuwendungen erhalten, bedurfte es eines Beschlusses des Nationalrats, für den die Koalition Mittwochabend sorgte. In der dazugehörigen Debatte beklagten SPÖ und FPÖ, dass das Plus viel zu gering sei. Für die NEOS ist die außertourliche Anhebung fast schon zu hoch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red