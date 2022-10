Europäische NATO-Staaten planen Luftabwehr-System

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die europäischen NATO-Staaten wollen zusammen ein Luftabwehrsystem beschaffen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die Länder unterzeichnet, teilte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in Brüssel mit. Dort berieten die NATO-Verteidigungsminister über den Umgang mit russischen Atomdrohungen. Die Aufnahme der Ukraine in die NATO könnte in einen Dritten Weltkrieg münden, warnte der Vizesekretär des russischen Sicherheitsrats, Alexander Wenediktow.

UNO-Vollversammlung verurteilt Annexionen Moskaus in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Die UNO-Vollversammlung hat die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine mit einer historischen Mehrheit verurteilt. 143 der 193 Mitgliedsstaaten stimmten am Mittwoch in New York für eine entsprechende Resolution - 5 Länder votierten dagegen, 35 enthielten sich. Gemeinsam mit Russland stimmten lediglich Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien. Der Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, zeigt aber die klare internationale Isolation Moskaus.

Russland baut nach Rückzug neue Front in Region Cherson auf

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach ihrem Rückzug um etwa 20 Kilometer im Norden der Region Cherson Anfang Oktober ist Russland nach britischen Angaben in der Ukraine nun bemüht, den neuen Frontverlauf westlich der Ortschaft Mylowe zu festigen. Diese Linie sei weiterhin schwer umkämpft, teilte das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht mit. Der ukrainische Vorstoß habe dazu geführt, dass die Russen nicht mehr vom Schutz des Flusses Inhulez profitierten.

Verletzte bei Angriff auf Regierungsviertel in Bagdad

Bagdad - In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind kurz vor Beginn der Parlamentssitzung zur Wahl eines neuen Staatspräsidenten nach Militärangaben neun Raketen im Regierungsviertel eingeschlagen. Dabei seien mehrere Sicherheitskräfte in der sogenannten Grünen Zone verletzt worden, teilte das Militär am Donnerstag mit, ohne Details zu nennen. Dazu bekannte sich zunächst niemand.

Irans Justizchef für harte Strafen gegen Protestanführer

Teheran - Der iranische Justizchef hat beim Vorgehen gegen die anhaltenden Proteste harte Strafen angeordnet. "Ich habe unsere Richter angewiesen, keine unnötige Sympathie für die Hauptakteure dieser Unruhen zu zeigen und harte Strafen für sie zu verhängen", zitierte die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Isna den obersten Richter Gholamhossein Mohseni Ejei am Donnerstag. Die weniger schuldigen Personen sollten davon ausgenommen werden.

Budget 2023 bringt der Justiz 122 neue Planstellen

Wien - Die Justiz bekommt mit dem Budget 2023 122 neue Planstellen und 220 Mio. Euro mehr. Das ist eine "deutliche Steigerung", spricht Justizministerin Alma Zadic (Grüne) von einem erfreulichen Ergebnis. Neue Posten gibt es für Richter, Staatsanwälte und auch IT-Experten, vor allem zur Bekämpfung von Cybercrime, Korruption und Wirtschaftskriminalität.

Nationalrat streitet über Budgetentwurf

Wien - Der Budgetentwurf von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat am Donnerstag im Nationalrat vernichtende Kritik der Opposition erfahren. Bei der so genannten "Ersten Lesung" überboten einander SPÖ, FPÖ und NEOS mit negativen Wortmeldungen. Kritisiert wurden vor allem zu hohe Schulden, Gießkannen-Prinzip und allgemeine Ziellosigkeit.

Metallindustrie will Staatshilfen bei Lohnplus einrechnen

Wien - Die Arbeitgeber der Metaller wollen bei den laufenden Kollektivverhandlungen die Antiteuerungspakete der Regierung mit berücksichtigt sehen. Berechnungen von Finanzministerium und Wirtschaftskammer hätten ergeben, dass mit den Regierungsmaßnahmen "bereits große Teile der Teuerung des Jahres 2022 ausgeglichen wurden", schreibt FMTI-Obmann Christian Knill in einer Aussendung. 2023 würden weitere Maßnahmen wie die Abschaffung der kalten Progression die Haushalte entlasten.

