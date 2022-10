Europäische NATO-Staaten planen Luftabwehr-System

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die europäischen NATO-Staaten wollen zusammen ein Luftabwehrsystem beschaffen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die Länder unterzeichnet, teilte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in Brüssel mit. Dort berieten die NATO-Verteidigungsminister über den Umgang mit russischen Atomdrohungen. Die Aufnahme der Ukraine in die NATO könnte in einen Dritten Weltkrieg münden, warnte der Vizesekretär des russischen Sicherheitsrats, Alexander Wenediktow.

UNO-Vollversammlung verurteilt Annexionen Moskaus in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Die UNO-Vollversammlung hat die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine mit einer historischen Mehrheit verurteilt. 143 der 193 Mitgliedsstaaten stimmten am Mittwoch in New York für eine entsprechende Resolution - 5 Länder votierten dagegen, 35 enthielten sich. Gemeinsam mit Russland stimmten lediglich Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien. Der Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, zeigt aber die klare internationale Isolation Moskaus.

Putin schlägt Türkei neue Pipeline und Gasbörse vor

Astana (Nur-Sultan)/Ankara/Kiew (Kyjiw) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, die Türkei mithilfe russischen Gases zu einem Umschlagpunkt und einer Börse für Erdgas auszubauen. "Wenn die Türkei und unsere potenziellen Käufer Interesse haben, könnten wir den Bau noch einer Gasleitung und die Schaffung eines Gas-Hubs in der Türkei in Betracht ziehen für den Verkauf in Drittländer, vor allem in Europa", bot Putin seinem Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan bei einem Treffen am Donnerstag in Kasachstan an.

Russland baut nach Rückzug neue Front in Region Cherson auf

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach ihrem Rückzug in der Region Cherson Anfang Oktober ist Russland nach britischen Angaben in der Ukraine bemüht, den neuen Frontverlauf zu festigen. Indes hat die russische Besatzungsverwaltung von Cherson um Hilfe bei der Evakuierung von Zivilisten angesucht. Bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen in der Nacht kam es erneut zu Schäden und auch Todesopfern. Im russischen Belgorod wurde ein Wohnhaus von Raketenteilen getroffen - Kiew weist die Verantwortung zurück.

Tote und Verletzte nach Schüssen vor Gay-Bar in Bratislava

Bratislava - Im Zentrum der slowakischen Hauptstadt Bratislava hat ein Angreifer am Mittwochabend vor einer Schwulenbar zwei Männer erschossen und eine Kellnerin schwer verletzt. Donnerstagfrüh gab die Polizei bekannt, den mutmaßlichen Täter identifiziert zu haben. Er sei tot, schrieb die Polizei auf ihrer offiziellen Facebook-Seite. Das Lokal, vor dem die beiden Männer erschossen wurden, ist ein Treffpunkt der LGBTI-Szene und bewirbt sich selber als "lovely gay bar in Bratislava centre".

Stromkostenbremse beschlossen

Wien - Die Stromkostenbremse hat am Nachmittag problemlos den Nationalrat passiert. Denn neben der Koalition gaben auch SPÖ und FPÖ ihre Zustimmung. Einzig die NEOS lehnten das Modell mangels Treffsicherheit ab. Im Wesentlichen sieht die Bremse vor, dass Strom bis zu 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs staatlich subventioniert wird.

Mussolini-Verehrer zum Senatspräsidenten in Italien gewählt

Rom - Der Spitzenpolitiker der Rechtsaußenpartei Fratelli d Italia (FdI - Brüder Italiens) und Mussolini-Verehrer Ignazio La Russa ist am Donnerstag zum Präsidenten des italienischen Senats gewählt worden. Er übernimmt damit das zweithöchste politische Amt im Staat nach dem Präsidenten. Überschattet wurde die konstituierende Sitzung des italienischen Parlaments am Donnerstag von dem deutlich zutage tretenden Streits innerhalb des Rechtslagers um die künftigen Ministerposten.

Corona-Neuinfektionen rückläufig - Rückgang bei Spitalsbelag

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht leicht zurück: Für Mittwoch wurden in Österreich von der AGES 13.599 neue Fälle eingemeldet - vor einer Woche waren es zum Vergleich 14.233. Im Krankenhaus lagen Stand Donnerstagvormittag 2.550 Personen, das waren um 43 weniger als am Vortag. 125 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 1.056,2 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red