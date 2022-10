Tote und Verletzte nach Schüssen vor Gay-Bar in Bratislava

Bratislava - Im Zentrum der slowakischen Hauptstadt Bratislava hat ein Angreifer am Mittwochabend vor einer Schwulenbar zwei Männer erschossen und eine Kellnerin schwer verletzt. Donnerstagfrüh gab die Polizei bekannt, den mutmaßlichen Täter identifiziert zu haben. Er sei tot, schrieb die Polizei auf ihrer offiziellen Facebook-Seite. Das Lokal, vor dem die beiden Männer erschossen wurden, ist ein Treffpunkt der LGBTI-Szene und bewirbt sich selber als "lovely gay bar in Bratislava centre".

Stromkostenbremse beschlossen

Wien - Die Stromkostenbremse hat am Nachmittag problemlos den Nationalrat passiert. Denn neben der Koalition gaben auch SPÖ und FPÖ ihre Zustimmung. Einzig die NEOS lehnten das Modell mangels Treffsicherheit ab. Im Wesentlichen sieht die Bremse vor, dass Strom bis zu 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs staatlich subventioniert wird.

Corona-Ampel erneut mit hohem Risiko für ganz Österreich

Wien - Die Corona-Kommission hat sich am Donnerstag für eine gleichbleibende Risikobewertung der epidemiologischen Entwicklung ausgesprochen, womit die Ampel auf Orange geschaltet bleibt. Auf "hohes Risiko" wurde Österreich insgesamt bereits vorige Woche gestuft, bei der Bewertung der Bundesländer hat Wien diese Woche nun als einziges eine Risikozahl von über 100, was "sehr hoch" und damit Rot bedeutet. Oberösterreich und Vorarlberg wurden mit "mittlerem Risiko" eingestuft.

Corona-Neuinfektionen rückläufig - Rückgang bei Spitalsbelag

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht leicht zurück: Für Mittwoch wurden in Österreich von der AGES 13.599 neue Fälle eingemeldet - vor einer Woche waren es zum Vergleich 14.233. Im Krankenhaus lagen Stand Donnerstagvormittag 2.550 Personen, das waren um 43 weniger als am Vortag. 125 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 1.056,2 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Russland baut nach Rückzug neue Front in Region Cherson auf

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach ihrem Rückzug in der Region Cherson Anfang Oktober ist Russland nach britischen Angaben in der Ukraine bemüht, den neuen Frontverlauf zu festigen. Indes hat die russische Besatzungsverwaltung von Cherson um Hilfe bei der Evakuierung von Zivilisten angesucht. Bei russischen Raketen- und Drohnenangriffen in der Nacht kam es erneut zu Schäden und auch Todesopfern. Im russischen Belgorod wurde ein Wohnhaus von Raketenteilen getroffen - Kiew weist die Verantwortung zurück.

Mussolini-Verehrer zum Senatspräsidenten in Italien gewählt

Rom - Der Spitzenpolitiker der Rechtsaußenpartei Fratelli d Italia (FdI - Brüder Italiens) und Mussolini-Verehrer Ignazio La Russa ist am Donnerstag zum Präsidenten des italienischen Senats gewählt worden. Er übernimmt damit das zweithöchste politische Amt im Staat nach dem Präsidenten. Überschattet wurde die konstituierende Sitzung des italienischen Parlaments am Donnerstag von dem deutlich zutage tretenden Streits innerhalb des Rechtslagers um die künftigen Ministerposten.

Karner appelliert bei Flüchtlingsunterbringung an Länder

Wien - Bei der Landesflüchtlingsreferentenkonferenz ist es am Donnerstag unter anderem um die Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten gegangen. Das System sei ob der stark steigenden Flüchtlingszahlen an seiner Grenze angelangt, in Einzelbereichen darüber, meinte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einem Statement am Rande der Konferenz. Es bedürfe daher zusätzlicher Maßnahmen in allen Bundesländern, "möglicherweise müssen auch Zelte aufgestellt werden", so Karner.

Aufregung um Unteroffizier in SS-Uniform

Wien - Dass ein Unteroffizier, der eine SS-Uniform getragen und den Hitlergruß gezeigt hat, laut einem "Kurier"-Bericht weiter im Heer tätig sein darf, sorgt für Aufregung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich "schockiert". Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ortete zwar ein "unglaubliches Fehlverhalten". Ein Bundesheer-Sprecher betonte jedoch: "Weder das Gericht noch die dafür einzig zuständige Disziplinarbehörde haben eine Entlassung erwirkt."

