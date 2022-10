Europäische NATO-Staaten planen Luftabwehr-System

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die europäischen NATO-Staaten wollen zusammen ein Luftabwehrsystem beschaffen. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die Länder unterzeichnet, teilte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in Brüssel mit. Dort berieten die NATO-Verteidigungsminister über den Umgang mit russischen Atomdrohungen. Die Aufnahme der Ukraine in die NATO könnte in einen Dritten Weltkrieg münden, warnte der Vizesekretär des russischen Sicherheitsrats, Alexander Wenediktow.

Kiew: Russland schießt wieder Marschflugkörper auf Ukraine

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben aus Kiew am Donnerstag Marschflugkörper auf Ziele im Westen und Süden der Ukraine abgeschossen. Es sei gelungen, fünf der anfliegenden Geschosse abzufangen, teilte das Kommando der ukrainischen Luftwaffe in Kiew mit. Demnach wurden die russischen Marschflugkörper vom Typ Kalibr vom Schwarzen Meer aus abgefeuert. Wegen der Angriffe herrschte in weiten Teilen der Ukraine zeitweise Luftalarm.

Ausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol lädt Trump vor

Washington - Der Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol im Jänner 2021 hat am Donnerstag Ex-Präsident Donald Trump vorgeladen. Es ist eine selten vorkommende Eskalation der Untersuchungen. Zuvor versuchte der Kongressausschuss, Trump mit neuen Beweismitteln stärker für die Attacke verantwortlich zu machen. Im Streit um die Auswertung beschlagnahmter Geheimdokumente wies unterdessen der Supreme Court einen AntragTrumps ab.

SPE-Kongress in Berlin mit SPÖ-Vorsitzender Rendi-Wagner

Berlin/Wien - Die Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) wählt am Freitag auf ihrem Kongress (Beginn 14.30 Uhr) in der deutschen Hauptstadt Berlin einen neuen Vorsitzenden. Der ehemalige schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven soll den Bulgaren Sergej Stanischew ablösen, der den Zusammenschluss von 33 sozialdemokratischen Parteien seit elf Jahren führt. Bei dem Kongress, der bis Samstag dauert, wird auch die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner eine Rede halten.

EU-Innenminister beraten über zunehmende Migration

Luxemburg - Die Innenminister der EU-Staaten beraten am Freitag (10.00 Uhr) in Luxemburg darüber, wie die zuletzt deutlich gestiegene Migration über die sogenannte Balkanroute begrenzt werden kann. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat zuletzt mit Partnern am Westbalkan ein gemeinsames Vorgehen gegen Schlepper und eine konsequente Rückführungspolitik verlangt. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte die EU-Kommission wegen des Anstiegs scharf kritisiert.

Keine Todesstrafe für Täter von US-Schulmassaker in Parkland

Fort Lauderdale - Mehr als vier Jahre nach dem Massaker an einer Schule im US-Bundesstaat Florida haben die Geschworenen im Gerichtsprozess eine lebenslange Haft für den Täter empfohlen. In ihrem Beschluss, der am Donnerstag in einem Gericht in Fort Lauderdale verlesen wurde, sprach sich die Jury dagegen aus, eine Todesstrafe für den Schützen zu empfehlen. Dafür wäre ein einstimmiger Beschluss nötig gewesen. Die Richterin sagte, das endgültige Strafmaß werde formal am 1. November verkündet.

Flugzeugentführung in der Luft und am Boden geübt

Schwechat - Mit einem Großaufgebot der Einsatzkräfte ist am Donnerstag die erste behördenübergreifende Notfallübung zur Auflösung einer versuchten Flugzeugentführung abgehalten worden. Angenommen wurde ein terroristischer Angriff in der Luft. Drei mit Messer bewaffnete Attentäter sollten für die Übung einen A320-Airbus der Austrian Airlines in ihre Gewalt bringen. Air-Marshals des Einsatzkommandos Cobra/DSE, Eurofighter des Heeres und internationalen Sondereinheiten waren im Einsatz.

Nordkorea feuerte offenbar wieder Rakete ab

Seoul - Nordkorea hat seine Serie von Raketentests trotz internationaler Proteste weiter fortgesetzt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, habe Machthaber Kim Jong-un bereits am Mittwoch dem Abschuss zweier Langstrecken-Marschflugkörper beigewohnt. Am Freitag (Ortszeit) meldete das südkoreanische Militär dann nach Angaben der Agentur Yonhap, Nordkorea habe eine Kurzstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meeres geschossen.

