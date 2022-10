Aufbauplan beim Heer sieht Investitionen von 16,6 Mrd. vor

Wien - Das Bundesheer hat angesichts des Budgetsegens, der von der Politik beschlossen wurde, einen zehnjährigen Aufbauplan erstellt. Dieser sieht bis 2032 Investitionen von 16,6 Mrd. Euro vor. Entsprechend lang ist die Einkaufsliste des Militärs. Es soll in allen Bereichen Neuanschaffungen bzw. Modernisierungen geben, von Luftabwehr über Abfangjäger, Transportflugzeuge, bis zu Drohnen, Hubschraubern und Kampfpanzern.

EU-Innenminister beraten über zunehmende Migration

Luxemburg - Die Innenminister der EU-Staaten beraten am Freitag (10.00 Uhr) in Luxemburg darüber, wie die zuletzt deutlich gestiegene Migration über die sogenannte Balkanroute begrenzt werden kann. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat zuletzt mit Partnern am Westbalkan ein gemeinsames Vorgehen gegen Schlepper und eine konsequente Rückführungspolitik verlangt. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte die EU-Kommission wegen des Anstiegs scharf kritisiert.

Kiew: Haben im September über 600 Ortschaften zurückerobert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben im vergangenen Monat mehr als 600 Ortschaften zurückerobert. Darunter seien auch 75 Orte in der Region Cherson im Süden des Landes, teilt das Ministerium für die Reintegration vorübergehend besetzter Gebiete am Freitag mit. Unterdessen wurden am Freitag die ersten Evakuierungen aus der Region Cherson erwartet, zu der der von Russland eingesetzte Gouverneur der besetzten Region aufgerufen hatte.

Handels-KV - GPA: Kein Abschluss unter Jahresinflation

Wien - Am kommenden Dienstag starten die Kollektivvertragsverhandlungen für die Handelsangestellten, dann will die Gewerkschaft GPA auch ihre prozentuelle Forderung für die Lohn- und Gehaltserhöhung bekannt geben. Klar ist für Chefverhandler Martin Müllauer dass es keinen Abschluss unter der Inflation der vergangenen zwölf Monate von 6,9 Prozent geben kann. Neben mehr Geld will die GPA einen Fixbetrag für Lehrlinge von 150 Euro und den leichteren Zugang zur 6. Urlaubswoche.

Ausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol lädt Trump vor

Washington - Der Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das US-Kapitol im Jänner 2021 hat am Donnerstag Ex-Präsident Donald Trump vorgeladen. Es ist eine selten vorkommende Eskalation der Untersuchungen. Zuvor versuchte der Kongressausschuss, Trump mit neuen Beweismitteln stärker für die Attacke verantwortlich zu machen. Im Streit um die Auswertung beschlagnahmter Geheimdokumente wies unterdessen der Supreme Court einen Antrag Trumps ab.

Schießerei in North Carolina mit fünf Toten

Washington - In Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina gab es am Donnerstag eine Schießerei, bei der fünf Menschen ums Leben kamen, darunter ein Polizist, der nicht im Dienst war. Mindestens zwei weitere Personen, darunter noch ein Polizeibeamter, wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Großfahndung nach dem Täter wurde eingeleitet, so die örtlichen Behörden.

SPE-Kongress in Berlin mit SPÖ-Vorsitzender Rendi-Wagner

Berlin/Wien - Die Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) wählt am Freitag auf ihrem Kongress (Beginn 14.30 Uhr) in der deutschen Hauptstadt Berlin einen neuen Vorsitzenden. Der ehemalige schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven soll den Bulgaren Sergej Stanischew ablösen, der den Zusammenschluss von 33 sozialdemokratischen Parteien seit elf Jahren führt. Bei dem Kongress, der bis Samstag dauert, wird auch die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner eine Rede halten.

Teuerung: Jeder 6. hat Probleme Fixkosten zu decken

Wien - Die Teuerung hat inzwischen bei den Haushalten voll eingeschlagen. Jeder sechste muss einen Kredit oder Überziehungsrahmen zur Deckung seiner Fixkosten nutzen, jeder neunte Haushalt kann seine Fixkosten aktuell nicht decken. Gleichzeitig sind die Hoffnungen auf hohe Lohnabschlüsse in der Herbstlohnrunde gering, während die Einkommensverluste aus den Corona-Lockdowns nachwirken, so das Ergebnis einer Umfrage der Onlineplattform durchblicker.at.

