Aufbauplan beim Heer sieht Investitionen von 16,6 Mrd. vor

Wien - Das Bundesheer hat angesichts des Budgetsegens, der von der Politik beschlossen wurde, einen zehnjährigen Aufbauplan erstellt. Dieser sieht bis 2032 Investitionen von 16,6 Mrd. Euro vor. Entsprechend lang ist die Einkaufsliste des Militärs. Es soll in allen Bereichen Neuanschaffungen bzw. Modernisierungen geben, von Luftabwehr über Abfangjäger, Transportflugzeuge, bis zu Drohnen, Hubschraubern und Kampfpanzern.

Jeder sechste Haushalt wegen Teuerung mit Problemen

Wien - Die Teuerung hat inzwischen bei den Haushalten voll eingeschlagen. Jeder sechste muss einen Kredit oder Überziehungsrahmen zur Deckung seiner Fixkosten nutzen, jeder neunte Haushalt kann seine Fixkosten aktuell nicht decken. Gleichzeitig sind die Hoffnungen auf hohe Lohnabschlüsse in der Herbstlohnrunde gering, während die Einkommensverluste aus den Corona-Lockdowns nachwirken, so das Ergebnis einer Umfrage der Onlineplattform durchblicker.at.

Kosmetiker und Masseure fordern 2.000 Euro brutto

Wien - Die Gewerkschaft vida fordert die Arbeitgeber des Kosmetik-, Fußpflege- und Masseurgewerbe zu Sonder-Kollektivvertragsverhandlungen auf. Angesichts der starken Teuerung müsse der Brutto-Mindestlohn von derzeit 1.610 Euro auf 2.000 Euro steigen. vida-Vertreterin Christine Heitzinger verweist darauf, dass die Arbeitgeber anderer Branchen der Forderung nach einer Extra-KV-Runde bereits nachgekommen seien.

Junger Mann erschießt fünf Menschen in North Carolina

Raleigh (North Carolina)/Washington - In der Stadt Raleigh im Südosten der USA sind fünf Menschen durch Schüsse getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Schütze habe in einem Wohngebiet beim Fluss Neuse in der Nahe eines Wanderweges das Feuer eröffnet, teilte die Polizei am späten Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Nach stundenlanger Fahndung sei ein Verdächtiger in einem Haus gestellt und festgenommen worden. Es handle sich um einen jungen weißen Mann. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

London: Russische Truppen rücken weiter auf Bachmut vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen haben bei ihrem Angriff auf die Stadt Bachmut in der Ostukraine nach britischer Einschätzung Fortschritte gemacht. Einheiten der Separatisten seien offenbar in die Dörfer Opytne und Iwanhrad südlich von Bachmut vorgerückt, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

Handels-KV - GPA: Kein Abschluss unter Jahresinflation

Wien - Am kommenden Dienstag starten die Kollektivvertragsverhandlungen für die Handelsangestellten, dann will die Gewerkschaft GPA auch ihre prozentuelle Forderung für die Lohn- und Gehaltserhöhung bekannt geben. Klar ist für Chefverhandler Martin Müllauer dass es keinen Abschluss unter der Inflation der vergangenen zwölf Monate von 6,9 Prozent geben kann. Neben mehr Geld will die GPA einen Fixbetrag für Lehrlinge von 150 Euro und den leichteren Zugang zur 6. Urlaubswoche.

Britischer Finanzminister bricht Reise ab

London - In London verdichten sich die Anzeichen für eine weitere Kehrtwende der britischen Regierung in ihrer Wirtschaftspolitik. Finanzminister Kwasi Kwarteng flog vorzeitig vom Jahrestreffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) in Washington zurück in die britische Hauptstadt, wie mehrere Medien am Freitag berichteten. Dort wollte er demnach mit Premierministerin Liz Truss besprechen, ob ein weiterer Teil seines Haushaltsplans zurückgenommen wird.

Vorort von Melbourne überschwemmt

Melbourne - Wegen Überschwemmungen sind tausende Menschen in drei Bundesstaaten im Südosten Australiens zum Verlassen ihrer Häuser aufgerufen worden. Am schlimmsten war die Lage in Victoria, dem Bundesstaat mit der zweithöchsten Bevölkerungszahl. Freitagfrüh wurde Maribyrnong, ein Vorort von Victorias Hauptstadt Melbourne, überschwemmt, wie die Behörden mitteilten. Der Regierungschef von Victoria, Daniel Andrews, sagte, man plane, ein Corona-Quarantänezentrum als Notunterkunft zu öffnen.

