Aufbauplan beim Heer sieht Investitionen von 16,6 Mrd. vor

Wien - Das Bundesheer hat angesichts des Budgetsegens, der von der Politik beschlossen wurde, einen zehnjährigen Aufbauplan erstellt. Dieser sieht bis 2032 Investitionen von 16,6 Mrd. Euro vor. Entsprechend lang ist die Einkaufsliste des Militärs. Es soll in allen Bereichen Neuanschaffungen bzw. Modernisierungen geben, von Luftabwehr über Abfangjäger, Transportflugzeuge, bis zu Drohnen, Hubschraubern und Kampfpanzern.

Immer weniger Schülerinnen und Schüler gegen Covid geimpft

Wien - Immer weniger Schülerinnen und Schüler sind gegen Covid-19 geimpft. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Statistik Austria. Demnach verfügt nur noch ein Fünftel (19,7 Prozent) über ein gültiges Impfzertifikat. Im Februar waren es mehr als doppelt so viele. Vergleichsweise hoch ist der Anteil der Geimpften in Ostösterreich mit bis zu einem Viertel sowie an AHS-Oberstufen, wo knapp die Hälfte geimpft ist. Außerdem sind fast 80 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer geimpft.

Schwedische Regierung mit Unterstützung der Rechtsradikalen

Stockholm - Der Konservative Ulf Kristersson hat sich in Schweden mit mehreren Parteien einschließlich der rechtspopulistischen Schwedendemokraten auf eine Regierungsgrundlage geeinigt. Seine Moderaten werden gemeinsam mit den Christdemokraten und den Liberalen eine Regierung bilden, die im Parlament eng mit den Schwedendemokraten zusammenarbeiten wird, wie Kristersson am Freitag auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekanntgab.

Jeder sechste Haushalt wegen Teuerung mit Problemen

Wien - Die Teuerung hat inzwischen bei den Haushalten voll eingeschlagen. Jeder sechste muss einen Kredit oder Überziehungsrahmen zur Deckung seiner Fixkosten nutzen, jeder neunte Haushalt kann seine Fixkosten aktuell nicht decken. Gleichzeitig sind die Hoffnungen auf hohe Lohnabschlüsse in der Herbstlohnrunde gering, während die Einkommensverluste aus den Corona-Lockdowns nachwirken, so das Ergebnis einer Umfrage der Onlineplattform durchblicker.at.

Junger Mann erschießt fünf Menschen in North Carolina

Raleigh (North Carolina)/Washington - In der Stadt Raleigh im Südosten der USA sind fünf Menschen durch Schüsse getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Schütze habe in einem Wohngebiet beim Fluss Neuse in der Nahe eines Wanderweges das Feuer eröffnet, teilte die Polizei am späten Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Nach stundenlanger Fahndung sei ein Verdächtiger in einem Haus gestellt und festgenommen worden. Es handle sich um einen jungen weißen Mann. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

London: Russische Truppen rücken weiter auf Bachmut vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen haben bei ihrem Angriff auf die Stadt Bachmut in der Ostukraine nach britischer Einschätzung Fortschritte gemacht. Einheiten der Separatisten seien offenbar in die Dörfer Opytne und Iwanhrad südlich von Bachmut vorgerückt, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

Handels-KV - GPA: Kein Abschluss unter Jahresinflation

Wien - Am kommenden Dienstag starten die Kollektivvertragsverhandlungen für die Handelsangestellten, dann will die Gewerkschaft GPA auch ihre prozentuelle Forderung für die Lohn- und Gehaltserhöhung bekannt geben. Klar ist für Chefverhandler Martin Müllauer dass es keinen Abschluss unter der Inflation der vergangenen zwölf Monate von 6,9 Prozent geben kann. Neben mehr Geld will die GPA einen Fixbetrag für Lehrlinge von 150 Euro und den leichteren Zugang zur 6. Urlaubswoche.

