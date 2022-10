Schwedische Regierung mit Unterstützung der Rechtsradikalen

Stockholm - Der Konservative Ulf Kristersson steht vor der Wahl zum nächsten Regierungschef von Schweden. Nach der Bekanntgabe einer mehrheitsfähigen Regierungszusammenarbeit werde er dem Parlament noch am Freitag vorschlagen, Kristersson zum nächsten schwedischen Ministerpräsidenten zu bestimmen, kündigte Parlamentspräsident Andreas Norl�n in einer Pressekonferenz in Stockholm an.

Länder wollen leichteren Lehrer-Quereinsteig

Wien - Die Länder wollen den Quereinstieg für nicht voll ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen in die Volksschule bzw. den Kindergarten erleichtern. Außerdem verlangen sie die Aufhebung des derzeitigen "Deckels" von 2,7 Prozent beim sonderpädagogischen Förderbedarf (spF), so der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS), Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und die Vorarlberger Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Neun Freisprüche im Terror-Prozess um Grazer Moschee

Wien/Graz - Die Staatsanwaltschaft Graz ist vorerst mit einer 400 Seiten starken Terror-Anklage gegen eine Gruppierung baden gegangen, der vorgeworfen wurde, in einer Grazer Moschee Jugendliche und junge Erwachsene radikalisiert zu haben, um sie als Kämpfer für Terrororganisationen wie den "Islamischen Staat" (IS) zu rekrutieren. Nach mehrwöchiger Verhandlung sind am Freitag am Wiener Landesgericht neun Angeklagte von sämtlichen gegen sie erhobenen Vorwürfen freigesprochen worden.

Putin-Freund wird Chef von Italiens Abgeordnetenkammer

Rom - Der stellvertretende Chef der Rechtspartei Lega, Lorenzo Fontana, ist am Freitag zum Präsidenten der italienischen Abgeordnetenkammer gewählt worden. Der 42-jährige Ex-Familienminister, der als Putin-Freund gilt, setzte sich im vierten Wahlgang, bei dem nur mehr eine absolute Mehrheit nötig war, mit 222 der 400 Stimmen durch. Am Donnerstag war bereits der Ex-Verteidigungsminister und Faschismus-Nostalgiker Ignazio La Russa zum Senatspräsident gewählt worden.

London: Russische Truppen rücken weiter auf Bachmut vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen haben bei ihrem Angriff auf die ostukrainische Stadt Bachmut nach britischer Einschätzung Fortschritte gemacht. Separatisten seien offenbar in die Dörfer Opytne und Iwanhrad südlich von Bachmut vorgerückt, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab sich indes in einer Video-Ansprache an die Nation zum "Tag der Verteidiger der Ukraine"siegessicher.

Immer weniger Schülerinnen und Schüler gegen Covid geimpft

Wien - Immer weniger Schülerinnen und Schüler sind gegen Covid-19 geimpft. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Statistik Austria. Demnach verfügt nur noch ein Fünftel (19,7 Prozent) über ein gültiges Impfzertifikat. Im Februar waren es mehr als doppelt so viele. Vergleichsweise hoch ist der Anteil der Geimpften in Ostösterreich mit bis zu einem Viertel sowie an AHS-Oberstufen, wo knapp die Hälfte geimpft ist. Außerdem sind fast 80 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer geimpft.

Weniger Babys in Europa nach erstem Corona-Lockdown

Lausanne/Wien - In Europa sind im ersten Corona-Lockdown weniger Babys gezeugt worden als in Vergleichszeiträumen früherer Jahre. Die Zahl der Geburten neun Monate nach dem Höhepunkt des ersten Lockdowns ging in 24 europäischen Ländern, darunter Österreich, im Schnitt um 14 Prozent zurück, wie der Geburtshilfespezialist L�o Pomar von der Universität Lausanne mit Kollegen in der Fachzeitschrift "Human Reproduction" berichtet.

