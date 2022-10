Mindestens 40 Tote nach Explosion in türkischem Bergwerk

Ankara - Erneut erschüttert ein tödliches Minenunglück die Türkei: 41 Bergleute sind dort bei einer schweren Explosion in einem Kohlebergwerk ums Leben gekommen, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag am Unglücksort vor Journalisten sagte. Zuvor hatten Rettungsteams am Samstag nach einem letzten Vermissten gesucht - und auch diesen nur tot bergen können. "Wir sind als Nation sehr traurig", sagte Erdogan.

Kogler kündigt Steuer auf Zufallsgewinne für Anfang 2023 an

Wien - Ab 2023 sollen krisenbedingte extreme Gewinne von Energieunternehmen besteuert werden. Das hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Samstag auf Ö1 ankündigt. "Da wird was weitergehen, das trau ich mich jetzt ankündigen." Bis Anfang kommenden Jahres will er ein Modell beschließen, das dann möglicherweise auch rückwirkend für 2022 gelten soll. Ziel sei, bis Ende des Jahres zu sehen, "wo die Reise hingeht." Die ÖVP hat sich in dieser Frage zuletzt zurückhaltend gezeigt.

Stromsparaufruf nach Angriffen auf Energieanlagen in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Minsk - Durch einen russischen Raketentreffer ist eine Anlage zur Energieversorgung im Umland der ukrainischen Hauptstadt Kiew schwer beschädigt worden. Das teilte der Energieversorger Ukrenerho am Samstag mit. Der genaue Ort wurde nicht genannt. Spezialisten arbeiteten daran, für Kiew und die Zentralukraine wieder eine zuverlässige Stromversorgung herzustellen, hieß es. Später wurden die Bürger zum Stromsparen aufgefordert.

Möglicher sexueller Übergriff in Grazer Kindergarten

Graz - In einem Grazer Kindergarten soll es in den vergangenen Wochen zu einem möglichen sexuellen Übergriff eines Pädagogen auf ein fünfjähriges Mädchen gekommen sein. Der Mann wurde laut einer Aussendung von Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) vom Dienst freigestellt und wird "bis zur finalen Klärung nicht mehr im Kinderdienst tätig sein." Am Freitag fand ein außerordentlicher Elternabend im Kindergarten statt. Der Verdächtige streitet den Vorwurf ab, so die Polizei.

Hausdurchsuchungen bei früherer Spitze der FPÖ Graz

Graz/Klagenfurt - Beim ehemaligen Grazer FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio, dem früheren Klubobmann Armin Sippel, dem ehemaligen Finanzreferent Matthias Eder sowie weiteren Verdächtigen haben Samstagvormittag Hausdurchsuchungen stattgefunden. Wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt, die die Ermittlungen in der Finanz-Causa der Grazer Blauen führt, einen Bericht der "Kleinen Zeitung" bestätigte, wird bei insgesamt zwölf Adressen gesucht. Darunter auch in Vereinshäusern von Burschenschaften.

11.238 Corona-Neuinfektionen am Freitag registriert

Wien - Die derzeitige Corona-Herbstwelle scheint das Plateau erreicht zu haben. Am Freitag gab es österreichweit 11.238 laborbestätigte Neuinfektionen, in der Woche zuvor waren es noch 14.390 gewesen. Außerdem wurden zehn weitere Todesfälle gemeldet. Laut den aktuellen AGES-Zahlen gibt es österreichweit 136.833 laborbestätigt aktiv infizierte Menschen. Das waren am Samstag um 2.871 weniger als am Vortag.

Schwere Stürme auf griechischer Insel Kreta - ein Toter

Athen - Starke Herbststürme haben in vielen Teilen Griechenlands für Schäden und Schwierigkeiten gesorgt. Auf der Insel Kreta wurde am Samstag ein 50 Jahre alter Mann im Auto bei schwerem Regen von den Wassermassen mitgerissen und kam ums Leben, wie die Tageszeitung "Kathimerini" berichtete. Eine Frau werde vermisst, berichtete der Staatssender ERT. Mindestens 20 Charterflüge mussten umgeleitet werden, weil die Landebahn am Flughafen Heraklion überflutet war, wie es hieß.

