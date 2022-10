Selenskyj strebt kompletten Schutz vor Luftangriffen an

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Minsk - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen Landsleuten einen vollständigen Schutz vor russischen Luftangriffen in Aussicht gestellt. "Wir tun alles, um noch mehr feindliche Raketen und Drohnen abzuschießen und weitere Abschusspositionen der russischen Armee zu neutralisieren", sagte Selenskyj am Samstagabend in seiner täglichen Ansprache. "Es wird sicher der Tag kommen, an dem unser Staat diese Aufgabe zu 100 Prozent erfüllen wird können."

Elf Tote bei "Terroranschlag" auf russischem Militärgelände

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Auf einem Militärübungsgelände in der südrussischen Region Belgorod sind am Samstag elf Menschen bei einem "Terroranschlag" ums Leben gekommen. Wie russische Nachrichtenagenturen weiter berichteten, sollen zwei Personen das Feuer auf eine Gruppe von Freiwilligen eröffnet haben, die sich zum Kampf in der Ukraine gemeldet hätten. 15 Personen seien verletzt worden. In anderen Medienberichten war von bis zu 22 Toten die Rede.

Kogler kündigt Steuer auf Zufallsgewinne für Anfang 2023 an

Wien - Ab 2023 sollen krisenbedingte extreme Gewinne von Energieunternehmen besteuert werden. Das hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Samstag auf Ö1 ankündigt. "Da wird was weitergehen, das trau ich mich jetzt ankündigen." Bis Anfang kommenden Jahres will er ein Modell beschließen, das dann möglicherweise auch rückwirkend für 2022 gelten soll. Ziel sei, bis Ende des Jahres zu sehen, "wo die Reise hingeht." Die ÖVP hat sich in dieser Frage zuletzt zurückhaltend gezeigt.

Xi Jinping eröffnet Parteikongress in China

Peking - Die Kommunistische Partei Chinas kommt an diesem Sonntag in Peking zu einem nur alle fünf Jahre stattfindenden Kongress zusammen. Im Mittelpunkt steht der Ausbau der Macht von Staats- und Parteichef Xi Jinping, der den Parteitag mit einer Grundsatzrede eröffnen wird. Nach Abschluss der einwöchigen Beratungen soll der 69-Jährige allen Erwartungen nach auf einer Plenarsitzung des neuen Zentralkomitees für eine ungewöhnliche dritte Amtszeit als Generalsekretär bestätigt werden.

Feuer in berüchtigtem iranischen Gefängnis - Weiter Proteste

Teheran - Im berüchtigten Evin-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran soll am Samstagabend Feuer ausgebrochen sein. Das berichtete die Tageszeitung "Shargh" via Twitter. Die Brandursache ist demnach noch unklar. In den sozialen Medien ist auch von Schüssen und Explosionen im der Haftanstalt die Rede. Unter anderem wurde auch ein Video verbreitet, das jedoch nicht verifiziert werden kann. Die Anti-Regierungs-Proteste gingen indes unvermindert weiter.

Möglicher sexueller Übergriff in Grazer Kindergarten

Graz - In einem Grazer Kindergarten soll es in den vergangenen Wochen zu einem möglichen sexuellen Übergriff eines Pädagogen auf ein fünfjähriges Mädchen gekommen sein. Der Mann wurde laut einer Aussendung von Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) vom Dienst freigestellt und wird "bis zur finalen Klärung nicht mehr im Kinderdienst tätig sein." Am Freitag fand ein außerordentlicher Elternabend im Kindergarten statt. Der Verdächtige streitet den Vorwurf ab, so die Polizei.

Hausdurchsuchungen bei früherer Spitze der FPÖ Graz

Graz/Klagenfurt - Beim ehemaligen Grazer FPÖ-Vizebürgermeister Mario Eustacchio, dem früheren Klubobmann Armin Sippel, dem ehemaligen Finanzreferent Matthias Eder sowie weiteren Verdächtigen haben Samstagvormittag Hausdurchsuchungen stattgefunden. Wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt, die die Ermittlungen in der Finanz-Causa der Grazer Blauen führt, einen Bericht der "Kleinen Zeitung" bestätigte, wird bei insgesamt zwölf Adressen gesucht. Darunter auch in Vereinshäusern von Burschenschaften.

11.238 Corona-Neuinfektionen am Freitag registriert

Wien - Die derzeitige Corona-Herbstwelle scheint das Plateau erreicht zu haben. Am Freitag gab es österreichweit 11.238 laborbestätigte Neuinfektionen, in der Woche zuvor waren es noch 14.390 gewesen. Außerdem wurden zehn weitere Todesfälle gemeldet. Laut den aktuellen AGES-Zahlen gibt es österreichweit 136.833 laborbestätigt aktiv infizierte Menschen. Das waren am Samstag um 2.871 weniger als am Vortag.

