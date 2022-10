Xi Jinping eröffnet KP-Kongress in China

Peking - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat am Sonntag den Kongress der Kommunistischen Partei eröffnet. In einer Grundsatzrede vor den rund 2.300 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking rief der Präsident zur "großen Erneuerung der chinesischen Nation" und zum Ausbau des "Sozialismus chinesischer Prägung" auf. Im Mittelpunkt des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages stehen die Bestätigung und der Ausbau der Macht von Xi Jinping.

Salinen-Chef Untersperger würde "Nord Stream 2 aufmachen"

Ebensee - Der Vorstandsvorsitzende der Salinen Austria AG, Peter Untersperger, fordert angesichts der Gaspreise, Deutschland solle "Nord Stream 2 aufmachen und das Gas kommt". Nicht früher auf erneuerbare Energien gesetzt zu haben, verteidigt er im Gespräch mit der APA: Gas sei in den vergangenen Jahren am Markt günstig gewesen. Nach einem Verlust von 1,2 Mio. Euro im Vorjahr erwartet er im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende Juni 2023) ein ausgeglichenes oder leicht positives Ergebnis.

Feuer in Teheraner Evin-Gefängnis - Weiter Proteste

Teheran - Im Teheraner Gefängnis Evin ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Dabei seien acht Menschen verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Laut Justiz wurde "nach einem Streit zwischen Häftlingen" in einem Werkraum des Gefängnisses Feuer gelegt. Zeugen zufolge waren aus dem Gebäude in der iranischen Hauptstadt Schüsse zu hören. Evin ist wegen der dort inhaftierten politischen Gefangenen und Kritik von Menschenrechtsgruppen international bekannt.

Österreich erhöht Mittel für World Food Programme leicht

Wien - Anlässlich des Welternährungstages am Sonntag hat Österreich versichert, auch weiterhin einen Beitrag zur Linderung der humanitären Situation zu leisten. Dies sicherten Bundeskanzler Karl Nehammer, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Außenminister Alexander Schallenberg (alle ÖVP) in einer Aussendung zu. Die im Budget vorgesehenen Mittel für das World Food Programme (WFP) der Vereinten Nationen wurden von 1,6 Mio. Euro jährlich auf 20 Mio. Euro jährlich erhöht.

Polizei fasste mutmaßlichen Serienmörder in Kalifornien

Los Angeles - Die Polizei im US-Bundesstaat Kalifornien hat einen mutmaßlichen Serienmörder festgenommen, der im Verdacht steht, allein in diesem Sommer innerhalb von nur zweieinhalb Monaten fünf Menschen erschossen zu haben. Ein weiteres Opfer wurde im vergangenen Jahr getötet. Der 43-Jährige wurde laut Polizei Samstag früh (Ortszeit) in der Stadt Stockton gefasst, während er "auf der Jagd" nach einem weiteren Opfer war.

Busunglück mit mindestens 20 Toten in Kolumbien

Bogota - Bei einem Busunglück in Kolumbien sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. 14 weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt. Bilder im kolumbianischen Fernsehen zeigten, wie sich der Bus in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) auf der berühmten Schnellstraße Panamericana im Südwesten des lateinamerikanischen Landes zwischen Pasto und Cali überschlug. Ursache dürfte laut Behörden ein Bremsdefekt gewesen sein.

