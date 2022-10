Türk tritt Amt als UN-Hochkommissar für Menschenrechte an

Genf/Wien - Der Österreicher Volker Türk tritt am Montag sein Amt als UNO-Hochkommissar für Menschenrechte in Genf an. Der 57-jährige Diplomat, der als enger Vertrauter von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres gilt, tritt die Nachfolge der Chilenin Michelle Bachelet, die Ende August nach einer Amtszeit aus dem Amt schied, an. Der in Linz geborene Völkerrechtler hat einen schwierigen Job vor sich.

Fast die Hälfte der Eurowings-Flüge fällt wegen Streiks aus

Köln/Wien/Düsseldorf - Wegen des zweiten Pilotenstreiks innerhalb weniger Wochen drohen bei der Fluggesellschaft Eurowings von Montag bis Mittwoch zahlreiche Flugausfälle. Von den rund 400 am Montag geplanten Flügen würden aber voraussichtlich mehr als 230 stattfinden, teilte die Lufthansa-Tochter am Sonntag mit. Auch für Dienstag und Mittwoch gehe Eurowings davon aus, mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können.

Kristersson vor Wahl zum Ministerpräsidenten von Schweden

Stockholm - Der Konservative Ulf Kristersson könnte am Montag zum neuen Ministerpräsidenten von Schweden gewählt werden. Der Vorsitzende der Partei Die Moderaten stellt sich am Vormittag (ab 11.00 Uhr) einem Parlamentsvotum im Reichstag von Stockholm. Um zum Nachfolger der Sozialdemokratin Magdalena Andersson bestimmt zu werden, reicht es ihm, wenn sich keine Mehrheit gegen ihn ausspricht.

Vier Tote bei Feuer in Teheraner Gefängnis - Weiter Proteste

Teheran - Bei dem Brand im Teheraner Gefängnis Evin am Samstagabend sind vier Menschen getötet und 61 verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag. Laut Justiz wurde "nach einem Streit zwischen Häftlingen" in einem Werkraum des Gefängnisses Feuer gelegt. Die vier Gefangenen seien an Rauchvergiftungen gestorben, hieß es am Sonntag auf der Justiz-Website Misan Online.

Russland hält an Kriegszielen in der Ukraine fest

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Rund acht Monate nach dem Einmarsch in die Ukraine will Russland trotz militärischer Rückschläge seine Kriegsziele unbeirrt weiterverfolgen. Die militärische "Operation" werde zu Ende gebracht, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Sonntag im Staatsfernsehen. Das werde zwar erschwert von der Hilfe westlicher Staaten für die Ukraine. Aber Russland habe genug Potenzial zur Fortsetzung des Einsatzes. Er sagte, die NATO sei "de facto" schon in den Konflikt involviert.

Zehntausende demonstrieren in Paris gegen Politik von Macron

Paris - Zehntausende Menschen haben in Paris am Sonntag gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Zum "Marsch gegen das teure Leben und das Nichtstun in der Klimakrise" hatte die Linkspartei von Jean-Luc M�lenchon aufgerufen. Wie der französische Nachrichtensender BFMTV mit Bezug auf die Organisatoren berichtete, sollen rund 140.000 Menschen auf die Straße gegangen sein. Polizeiangaben zufolge waren es etwa 30.000, eine von Medien beauftragte Zählung ergab 29.500.

"Corsage" gewann Hauptpreis beim London Film Festival

London/Wien - Gutes Omen im Rennen um den Europäischen Filmpreis und den Auslandsoscar: Marie Kreutzers "Corsage" ist beim BFI London Film Festival am Sonntag als "bester Film" ausgezeichnet worden. Das ungewöhnliche Sisi-Porträt konnte sich im Hauptbewerb gegen sieben starke Mitbewerber durchsetzen, darunter der kürzlich bei den Filmfestspielen Venedig uraufgeführte Politthriller "Argentina, 1985" von Santiago Mitre und der kanadische Jugendfilm "Brother" von Clement Virgo.

Zweiter Block von AKW Dukovany nach Defekt abgeschaltet

Wien - Der zweite Block des tschechischen Atomkraftwerks Dukovany ist heruntergefahren worden, nachdem sich in einem Messsystem ungewöhnliche Werte gezeigt haben. Wie es am Sonntag von der Werksleitung hieß, dürfte die Dichtung des Hauptventils defekt sein. AKW-Direktor Roman Havlin sagte der Nachrichtenagentur CTK, dass der Reaktor für die Reparaturarbeiten "mehrere Wochen" außer Betrieb bleiben müsse.

