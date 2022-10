Bürgermeister Klitschko: Explosionen im Zentrum von Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Genf - Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist Montag früh erneut von Explosionen erschüttert worden. Es gebe Luftalarm, die Menschen sollten Schutz suchen, so Bürgermeister Witali Klitschko. Am Himmel sei ein Feuerball zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin aus dem Zentrum. Auch aus der Region Dnipropetrowsk wurde ein Raketeneinschlag gemeldet: In einer Energieanlage sei ein großes Feuer ausgebrochen, teilte der Gouverneur Waletyn Resnitschenko mit.

EU will Ukraine-Hilfe und Iran-Sanktionen beschließen

Brüssel - Die EU-Außenminister beraten am Montag (9.30 Uhr) in Luxemburg über die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine und über die jüngsten Entwicklungen im Iran. Bei dem Treffen sollen ein Ausbildungseinsatz für die ukrainischen Streitkräfte sowie der Einsatz von weiteren 500 Millionen Euro für den Kauf von Waffen und Ausrüstung beschlossen werden. Als Reaktion auf die gewaltsame Unterdrückung von Protesten im Iran sind zudem neue EU-Sanktionen geplant.

Zahl der Toten bei Gefängnisbrand im Iran auf acht gestiegen

Teheran - Die Zahl der Todesopfer bei dem Großbrand in dem berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis ist nach Angaben der iranischen Behörden auf acht gestiegen. Vier weitere Häftlinge seien ums Leben gekommen, teilte die Justiz am Montag mit. Bisher war offiziell von vier Toten die Rede gewesen. Alle Opfer seien aus dem Trakt der Anstalt, in der Häftlinge wegen Raubdelikten einsitzen müssten.

Regierungskrise: Truss droht baldiges Misstrauensvotum

London - Die britische Premierministerin Liz Truss ringt nach nur wenigen Wochen als Regierungschefin um ihr Amt. Der Londoner Zeitung "Daily Mail" zufolge muss sich die 47-jährige Tory-Politikerin möglicherweise noch in dieser Woche einem Misstrauensvotum stellen. Mehr als 100 Abgeordnete der regierenden konservativen Partei seien bereit, Truss zu stürzen, berichtet das Blatt am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Türk tritt Amt als UN-Hochkommissar für Menschenrechte an

Genf/Wien - Der Österreicher Volker Türk tritt am Montag sein Amt als UNO-Hochkommissar für Menschenrechte in Genf an. Der 57-jährige Diplomat, der als enger Vertrauter von UNO-Generalsekretär Ant?nio Guterres gilt, tritt die Nachfolge der Chilenin Michelle Bachelet, die Ende August nach einer Amtszeit aus dem Amt schied, an. Der in Linz geborene Völkerrechtler hat einen schwierigen Job vor sich.

Kristersson vor Wahl zum Ministerpräsidenten von Schweden

Stockholm - In Schweden könnte am Montag erstmals ein Politiker zum Ministerpräsidenten gewählt werden, der auf die Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten setzt. Der Konservative Ulf Kristersson stellt sich am Vormittag (ab 11.00 Uhr) einer Abstimmung im Reichstag von Stockholm. Um zum Nachfolger der Sozialdemokratin Magdalena Andersson bestimmt zu werden, reicht es ihm, wenn sich keine Mehrheit gegen ihn ausspricht.

Lula und Bolsonaro: Hartes TV-Duell vor Brasilien-Stichwahl

Brasilia - Zwei Wochen vor der Präsidenten-Stichwahl in Brasilien haben der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro und sein linksgerichteter Herausforderer Luiz In?cio Lula da Silva am Sonntagabend ein hartes TV-Duell abgeliefert. Durch Bolsonaros "Versäumnisse" seien 680.000 Brasilianer dem Corona-Virus zum Opfer gefallen, warf Lula dem Präsidenten vor. Mehr als die Hälfte hätte gerettet werden können. Bolsonaro warf Lula Korruption vor.

Ein Toter bei Unfall auf Vorarlberger Rheintalautobahn

Rankweil - Tödlich endete am Sonntagabend für einen Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Dornbirn ein Verkehrsunfall auf der A14, der Rheintalautobahn. Der 41-Jährige war gegen 19:50 Uhr in Fahrtrichtung Tirol auf Höhe des Nordportales des Ambergtunnels in Rankweil mit seinem Pkw unterwegs, ehe sich das Auto im Zuge von mehreren Kollisionen überschlug. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen. Eine in den Unfall ebenfalls verwickelte Lenkerin blieb unverletzt,

