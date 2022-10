Bürgermeister Klitschko: Explosionen im Zentrum von Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Genf - Das Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist Montag früh erneut von Explosionen erschüttert worden. Es gebe Luftalarm, die Menschen sollten Schutz suchen, so Bürgermeister Witali Klitschko. Am Himmel sei ein Feuerball zu sehen gewesen, berichtete eine Reporterin aus dem Zentrum. Auch aus der Region Dnipropetrowsk wurde ein Raketeneinschlag gemeldet: In einer Energieanlage sei ein großes Feuer ausgebrochen, teilte der Gouverneur Waletyn Resnitschenko mit.

EU will Ukraine-Hilfe und Iran-Sanktionen beschließen

Brüssel - Die EU-Außenminister beraten am Montag (9.30 Uhr) in Luxemburg über die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine und über die jüngsten Entwicklungen im Iran. Bei dem Treffen sollen ein Ausbildungseinsatz für die ukrainischen Streitkräfte sowie der Einsatz von weiteren 500 Millionen Euro für den Kauf von Waffen und Ausrüstung beschlossen werden. Als Reaktion auf die gewaltsame Unterdrückung von Protesten im Iran sind zudem neue EU-Sanktionen geplant.

Erste Zelte sind wohl nur der Anfang

Wien - 25 Zelte hat das Innenministerium zur Bewältigung der Quartierkrise für Flüchtlinge bisher aufgestellt, doch das könnte nur der Anfang sein. Wie es aus der Bundesbetreuungsagentur am Montag gegenüber der APA hieß, seien die (festen) Bundesquartiere komplett voll. Auch aus feuerpolizeilichen Gründen könne dort niemand mehr aufgenommen werden. Wenn die Länder daher nicht wie vorgesehen andere Quartiere aufstellen, wird es weitere Zelte geben.

Britischer Finanzminister will sich zu Budgetplänen äußern

London - Um die Turbulenzen an den Finanzmärkten zu verringern, will der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt noch am Montagvormittag eine Erklärung zu seinen Budgetplänen abgeben. Wie die "Financial Times" berichtete, soll ein Großteil der von seinem Vorgänger Kwasi Kwarteng Ende September angekündigten Steuererleichterungen wieder zurückgenommen werden.

Eurowings-Streik: Verbindungen Deutschland-Wien betroffen

Köln/Wien/Düsseldorf - Piloten der deutschen Fluggesellschaft Eurowings sind in der Nacht auf Montag in einen dreitägigen Streik getreten. Der Arbeitskampf habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Es sei kein weiteres Angebot vorgelegt worden. Von dem Streik sind auch Eurowings-Verbindungen zwischen Deutschland und Wien betroffen, wie der Flughafen Wien am Sonntag mitteilte. In diesem Umfeld fallen 18 Flüge (also 9 Hin- und 9 Retourflüge) aus.

Türk tritt Amt als UN-Hochkommissar für Menschenrechte an

Genf/Wien - Der Österreicher Volker Türk tritt am Montag sein Amt als UNO-Hochkommissar für Menschenrechte in Genf an. Der 57-jährige Diplomat, der als enger Vertrauter von UNO-Generalsekretär Ant?nio Guterres gilt, tritt die Nachfolge der Chilenin Michelle Bachelet, die Ende August nach einer Amtszeit aus dem Amt schied, an. Der in Linz geborene Völkerrechtler hat einen schwierigen Job vor sich.

Zahl der Toten bei Gefängnisbrand im Iran auf acht gestiegen

Teheran - Die Zahl der Todesopfer bei dem Großbrand in dem berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis ist nach Angaben der iranischen Behörden auf acht gestiegen. Vier weitere Häftlinge seien ums Leben gekommen, teilte die Justiz am Montag mit. Bisher war offiziell von vier Toten die Rede gewesen. Alle Opfer seien aus dem Trakt der Anstalt, in der Häftlinge wegen Raubdelikten einsitzen müssten.

red