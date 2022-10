Erneut russische Luftangriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Genf - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Montag früh mitten im Berufsverkehr erneut von russischen Luftangriffen getroffen worden. Auch aus anderen Regionen des Landes wurden Angriffe gemeldet. Es soll mehrere Todesopfer gegeben haben. In der Nacht und den ganzen Morgen sei das Land angegriffen worden, teilte Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Montag mit. In Kiew sei ein Wohngebäude getroffen worden. Selenskyj verurteilte die Angriffe als Terror gegen die Zivilbevölkerung.

EU will Ukraine-Hilfe und Iran-Sanktionen beschließen

Brüssel - Die EU-Außenminister sind Montag zusammengekommen, um über die Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine und über die jüngsten Entwicklungen im Iran zu beraten. Bei dem Treffen sollen ein Ausbildungseinsatz für die ukrainischen Streitkräfte sowie der Einsatz von weiteren 500 Millionen Euro für den Kauf von Waffen und Ausrüstung beschlossen werden. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nannte die Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart eine Eskalation.

Österreicher Türk als UNO-Menschenrechtskommissar im Amt

Genf/Wien/Kiew (Kyjiw) - Der Österreicher Volker Türk hat am Montag sein Amt als UNO-Hochkommissar für Menschenrechte in Genf angetreten. Bei seinem ersten Auftritt rief er dazu auf, Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine zu stoppen. Angesichts der Berichte über Drohnenangriffen sei es "absolut wichtig (...), dass Zivilisten nicht ins Visier genommen werden, was in dicht besiedelten städtischen Gebieten sehr schwierig ist", sagte Türk laut Reuters gegenüber Reportern in Genf.

Mordermittlungen im Waldviertel nach tödlichem Unfall

Litschau - In Litschau (Bezirk Gmünd) laufen Ermittlungen wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Nachdem eine 87-Jährige am Freitagnachmittag von einem Auto überrollt und ums Leben gekommen war, wurde ihr Ehemann (73) festgenommen und in die Justizanstalt Krems eingeliefert, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn am Montag auf Anfrage mit. Es bestehe der Verdacht des Mordes.

Eurowings-Streik: Verbindungen Deutschland-Wien betroffen

Köln/Wien/Düsseldorf - Piloten der deutschen Fluggesellschaft Eurowings sind in der Nacht auf Montag in einen dreitägigen Streik getreten. Der Arbeitskampf habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Es sei kein weiteres Angebot vorgelegt worden. Von dem Streik sind auch Eurowings-Verbindungen zwischen Deutschland und Wien betroffen, wie der Flughafen Wien am Sonntag mitteilte. In diesem Umfeld fallen 18 Flüge (also 9 Hin- und 9 Retourflüge) aus.

Zahl der Toten bei Gefängnisbrand im Iran auf acht gestiegen

Teheran/Wien - Die Zahl der Todesopfer bei dem Großbrand in dem berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis ist nach Angaben der iranischen Behörden auf acht gestiegen. Vier weitere Häftlinge seien ums Leben gekommen, teilte die Justiz am Montag mit. Bisher war offiziell von vier Toten die Rede gewesen. Alle Opfer seien aus dem Trakt der Anstalt, in der Häftlinge wegen Raubdelikten einsitzen müssten.

Erste Zelte sind wohl nur der Anfang

Wien - 25 Zelte hat das Innenministerium zur Bewältigung der Quartierkrise für Flüchtlinge bisher aufgestellt, doch das könnte nur der Anfang sein. Wie es aus der Bundesbetreuungsagentur am Montag gegenüber der APA hieß, seien die (festen) Bundesquartiere komplett voll. Auch aus feuerpolizeilichen Gründen könne dort niemand mehr aufgenommen werden. Wenn die Länder daher nicht wie vorgesehen andere Quartiere aufstellen, wird es weitere Zelte geben.

Britischer Finanzminister will sich zu Budgetplänen äußern

London - Um die Turbulenzen an den Finanzmärkten zu verringern, will der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt noch am Montagvormittag eine Erklärung zu seinen Budgetplänen abgeben. Wie die "Financial Times" berichtete, soll ein Großteil der von seinem Vorgänger Kwasi Kwarteng Ende September angekündigten Steuererleichterungen wieder zurückgenommen werden.

