Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Genf - Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Orte des Landes sind am Montag nach amtlichen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Im Visier war erneut auch die Energie-Infrastruktur, es gab nach ukrainischen Angaben Stromausfälle in "hunderten Orten". In Kiew wurde ein Wohngebäude getroffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die neuen Angriffe mit Raketen und Drohnen als Terror gegen die Zivilbevölkerung.

Journalistin Owsjannikowa mit Tochter aus Russland geflohen

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die durch ihren Live-Protest gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekannt gewordene russische Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa ist mit ihrer Tochter aus Russland geflohen. "Owsjannikowa und ihre Tochter haben Russland verlassen", sagte ihr Anwalt Dmitri Sachatow am Montag. "Sie sind jetzt in Europa. Es geht ihnen gut."

EU will ukrainische Soldaten ausbilden

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Außenminister der Europäischen Union haben eine militärische Ausbildungsmission für die Ukraine beschlossen. Sie solle den ukrainischen Streitkräften helfen, ihren "mutigen Kampf" gegen Russland fortzusetzen, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag am Rande des Außenrats in Luxemburg. "Wir unterstützen diese Mission, wir werden auch dafür stimmen, eine Beteiligung ist derzeit aber nicht geplant", betonte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

Protest gegen Asyl-Zelte könnte auf Autobahn enden

Wien - Der Aufbau erster Zelte zur Versorgung von Flüchtlingen hat vor allem in einer betroffenen Gemeinde für Empörung gesorgt. Im oberösterreichischen Thalham, wo ohnehin bereits eine Erstaufnahmestelle steht, kündigte man für den Nationalfeiertag Protestmaßnahmen bis hin zu einer Autobahn-Blockade an. In Tirol will man mit Containern und einem Holzhaus die Aufstellung von Zelten verhindern. Dass weitere kommen, ist indes nicht unwahrscheinlich.

Warten auf Arbeitgeber-Angebot bei Metaller-KV

Wien - Bei der zweiten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen der Metalltechnischen Industrie (FMTI) für ihre rund 130.000 Beschäftigten steht weiterhin das Angebot der Arbeitgeber für die Einkommenserhöhung 2023 aus. Auf dem Tisch liegt die Forderung der Gewerkschaften nach 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt, bei einer Nichteinigung haben sie Betriebsversammlungen in der gesamten Metallindustrie angekündigt. Das würde stundenweise Unterbrechungen der Arbeit an einem Tag bedeuten.

Eurowings-Streik: Airline will Angebot nicht aufbessern

Köln/Wien/Düsseldorf - Im Pilotenstreik bei Eurowings sind die Fronten verhärtet. Der Finanzchef der Airline, Kai Duve, sagte am Montag am Köln/Bonner Flughafen, dass seine Firma nach dem jüngsten Angebot an die Grenze des wirtschaftlich Machbaren gekommen sei. Er forderte die Pilotengewerkschaft Cockpit auf, auf dieser Basis an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Von dem Streik sind auch Verbindungen zwischen Wien und Deutschland betroffen.

Ulf Kristersson zum neuen schwedischen Premier gewählt

Stockholm - Rund fünf Wochen nach der Parlamentswahl in Schweden ist der Konservative Ulf Kristersson zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der 58-Jährige erhielt am Montag auch dank der Stimmen der rechtspopulistischen Schwedendemokraten die benötigte Unterstützung des Reichstags in Stockholm. 176 der 349 Abgeordneten stimmten für Kristersson, 173 gegen ihn.

Mädchenleiche in Paris - Justiz ermittelt gegen 24-Jährige

Paris - Nach der Entdeckung einer Mädchenleiche in einer Plastikbox in Paris ermittelt die französische Justiz wegen Totschlags, Vergewaltigung und Folter gegen zwei Verdächtige. Als mutmaßliche Täterin gelte eine 24 Jahre alte Frau, die am Samstag früh in einem Pariser Vorort festgenommen worden war und psychisch krank sein soll, hieß es am Montag in Justizkreisen. Sie sei auf Bildern einer Überwachungskamera im Wohnhaus des Mädchens zu sehen gewesen.

